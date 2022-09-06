李雲迪2.0！「吸女王」李易峰活動無故甩底　驚傳涉嫖妓被捕

內地85後頂流男神李易峰突爆疑涉嫖妓被捕而「消失」，臨時缺席品牌活動外，連個人官方及工作室社交網亦未有交代行蹤，加上專爆大鑊的內地「狗仔隊」預告他「肯定來不了」，更令傳聞似層層，粉絲為男神可能步「鋼琴王子」李雲迪後塵而嚇到暈！

現年35歲的內地人氣男神李易峰，爆紅度跟肖戰、王一博、李現、易烊千璽難分高下，他原定本月2日出席假杭州舉行的品牌活動，大批粉絲亦一早到場應援，惟他當天遲遲未有現身，直至活動結束，其個人及工作室官網亦未有公布任何「特別消息」，令粉絲大為焦急，皆因偶像一向守時兼從沒試過無故失場。此時突然瘋傳他因涉嫖妓臨時被帶走才致失場，更有內地「狗仔隊」在社交網發文，指李易峰「肯定到不了活動現場，粉絲們都別等了，趕快回去吧」，令「李易峰涉黃被捕」傳聞甚囂塵上。不少粉絲急到喊，擔心他會成為繼涉嫖的「內地國民老公」黃海波和李雲迪後，下一個前途盡毀的「劣迹藝人」，紛紛在網上留言祈求望偶像平安無事。

直播「報平安」避重就輕

相關傳聞在網上不斷發酵，當事人李易峰在無預警下突然在網上「現身」澄清，他在車廂開直播，為免粉絲聽不清楚，更特意拉低口罩說：「因為防疫工作要求才不能去線下參加品牌舉辦的活動，現時身處北京，真的非常抱歉，尤其是在那裏等待多時的粉絲們。」期間不停呼籲粉絲不要再在直播送禮物，因他不懂操作相關功能。整個「報平安」直播草草收場，亦未有正面回應涉嫖傳聞，但觀其語氣、狀態頗為輕鬆，相信被捕傳聞只屬流言，有粉絲安心留言：「沒事就好了。」同時呼籲工作室要盡快報警追究造謠者。至於內地「狗仔隊」在社交平台發文「澄清」，指只是在北京機場遇見李易峰才發文稱他不可能參加杭州的活動。不過，有網友認為李易峰臨時缺席活動，大可事前在網上簡單交代，指其「事後表態」行徑匪夷所思，令人覺得似有隱情。

對於李易峰疑涉嫖妓被捕一事，不少粉絲都指可信性極低，皆因他出道至今都桃花極旺，當中只曾公開跟韓國女星李多海的戀情。他幾乎每次拍劇都盡顯其「吸女體質」本能，緋聞女友個個是美女，包括趙麗穎、李沁、唐嫣、李菲兒及顏值爆錶的混血女星余儷等。當年他曾傳介入楊冪與前夫劉愷威的婚姻，又鬧出「起雙飛」傳聞，被拍得跟金晨以及在《延禧攻略》飾演「珍兒」的方安娜齊齊滑雪，艷福不淺。

另有網民翻出李易峰的黑歷史，指外表屬陽光大男孩的他曾鬧出車牌過期及撞車後不顧而去事件，他曾就此公開道歉，承諾會接受處罰負責任。至於被指涉不良嗜好，他則強烈否認。

《古劍》爆紅 人氣蓋陳偉霆

李易峰拍劇走紅，其實他當年是參加內地《加油好男兒》選秀比賽後，以「國民校草」歌手身份入行，但其歌藝未被賞識，遂展開其拍劇之路，拍足5年劇後終憑電視劇《古劍奇譚》的「百里屠蘇」一角而爆紅，受歡迎程度比男主角陳偉霆更高，更憑該劇摘下「內地最具人氣男演員」及「最具商業價值男演員獎」。

之後「劇接劇、獎接獎」，再憑劇集《青雲志》奪華鼎獎中國百強電視劇「最佳男主角」，並當選十年全國觀眾最喜愛的影視明星。他亦憑《麻雀》連奪「最具人氣男演員」及「觀眾喜愛的男演員」殊榮，成為最年輕的金鷹視帝。在劇壇捱出頭的他，星途一片燦爛，之後憑電影《老炮兒》獲百花獎「最佳男配角」外，並推出過共6張唱片，繼續歌手夢。

早前李易峰與馮德倫及宋軼合拍的網劇《暗夜行者》，熱度高過吳謹言的《傳家》、王俊凱的《重生之門》及白百何的《歡迎光臨》，可見入行14年仍然人氣高企。