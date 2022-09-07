網民鬧爆搵笨！BTS為釜山宣傳世博冇錢袋仲要包底

韓國天團防彈少年團（BTS）將於10月15日以宣傳大使身份，在釜山市舉行免費招待近10萬觀眾入場的演唱會，宣傳釜山市申辦2030年世界博覽會，早前已因為釜山市的酒店坐地起價及演唱會的安全問題而惹起爭議，而今日（7日）就傳出釜山市要BTS所屬的HYBE事務所自掏腰包支付巨額演出費用而引起網民及粉絲不滿。

有歌謠界人士指今次BTS的釜山演唱會支出估計高達4千萬港元，而是次演唱會的主辦商是HYBE事務所及旗下的Big Hit Music事務所，2030年釜山世界博覽會維持委員會及釜山市只是後援者身份，消息指委員會方面只是提供舉行演唱會的計劃，而釜山市亦只向他們提供交通和食宿，沒有任何金錢上的支援，恐怕BTS不但無錢落袋之外，事務所更要承擔演出開支。

HYBE事務所表示：「為了祝願2030年釜山世博會申辦成功，除了HYBE之外，亦有很多企業一同參與贊助。」但他們未有透露有哪些企業贊助。不少網民及粉絲鬧爆釜山市搵笨，要求取消演唱會。

另外，BTS隊長RM今日從日本返抵韓國金浦國際機場，戴黑超的他現身後友善地向記者及粉絲揮手，上車前向記者大擺心形手勢，完全沒有架子。