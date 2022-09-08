飲食節目翻生賀台慶！陳煒黎諾懿高手過招

TVB去年傳出「限廚令」後，飲食節目數量應聲大減，然而在貴精不貴多的原則下，近期該類節目亦重新回歸。集合9位名廚的新節目《黃金盛宴》是台慶重點製作，陳煒與黎諾懿對多開烹飪節目均同聲讚好。

為了避免飲食節目日播夜播造成氾濫，有傳無綫去年頒下「限廚令」，不過隨後亦逐步放寬，由於收視有保證，無綫亦有意多推有質素的飲食節目，將拍攝的《黃金盛宴》更被安排為55周年台慶節目之一，可見飲食節目再受重視。《黃金盛宴》除了集合9位名廚和廚藝好手包括李家鼎、陳煒、黎諾懿、Amanda S.等，還請來馬浚偉擔任主持，前日眾人齊集在電視城拍攝宣傳片。陳煒指節目下星期開拍，她笑說：「香港人鍾意食好嘢就不嬲都係㗎啦，飲食節目當然受歡迎。」

黎諾懿則指今次節目集合9位高手合力炮製盛宴，他笑說：「我會負責炸嘢食，炸得夠脆同要經得起時間考驗，真係要啲功力，我會用豬網油嚟炸，希望保持個脆度。」而近年少有在電視亮相的「美女廚神」Amanda S.依然省鏡，她今次主力整甜品。至於馬浚偉則笑言主要負責食，並會金睛火眼啄住各大廚，以提升水準。