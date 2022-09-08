亞視發聲明認子公司已清盤　正接觸受影響藝員商討未來安排

亞洲電視子公司亞洲電視數碼媒體有限公司，早前遭債權人入稟高等法院申請清盤，前日（8日）正式被清盤，而亞洲電視執行董事陳偉傑回應時承認此事，並強調亞洲電視旗下有多間子公司，對營運不受影響，現時旗下十多名藝人包括薛影儀，或會由其中一間子公司「接收」，身為亞視經理人的林寶玉稱日內公司會決定揀選合適的藝人簽約，望能保住姊妹薛影儀飯碗。

如今謠言滿天飛，今日（8日）亞洲電視控股終於正式發聲明，承認「亞洲電視數碼媒體有限公司」已經清盤，但重申該公司只是集團其中一家營運的子公司，並強調「亞洲心動娛樂」等子公司都會繼續為大家提供不同類型的節目及內容。

亞洲電視控股聲明全文如下：

對於近日有多篇傳媒報道及社交媒體轉載有關「亞視執笠」之傳聞，現亞洲電視控股鄭重聲明如下：

1. 亞洲電視數碼媒體是本集團其中一家營運的子公司，本集團尚有其他營運的子公司，例如亞洲心動娛樂，繼續為大家提供不同類型的節目/內容；

2. 亞洲電視數碼媒體成立於2016年，為當時集團進軍數碼媒體新營運模式的開拓者，多年來面對林林總總的困難與挑戰，一直迎難而上，集團亦從中吸取寶貴經驗；

3. 至於陪住大家成長，曾經製作無數經典嘅ATV，仲係度默默為大家守護緊這份一去不返的老香港情懷；

4. 亞洲電視數碼媒體清盤也是非常艱難的決定，一直苦撐到今天也殊不容易，為的是延續香港人心中的「亞視永恒」；

5. 集團正接觸旗下受影響員工/藝員，商討任何過渡性安排以維持營運和製作節目。

懇請各位繼續支持亞洲電視，一齊守護碩果僅存的獅子山下精神！