【營事檔案】韓式涼拌海帶芽　鈣質豐富

每次去吃韓式料理，我都會十分期待餐廳提供哪幾款前菜，因為即使下單的只是單點，餐廳都會提供前菜，讓饑腸轆轆的自己先吃點食物緩和一下，或許這就是韓式餐廳的魅力所在吧！今次介紹的一款簡單又有營養的韓式前菜，在家都可以自製而一嘗韓式滋味，這就是涼拌海帶芽。

海帶含鈣補骨骼

每100克的海帶就含有大約90毫克鈣，而一般成年人每日就要吸收1000 毫克的鈣質。鈣質有助鞏固骨骼及牙齒、幫助血液凝血、幫助神經傳導及肌肉收縮等作用。如果你不喜歡乳製品、乳糖不耐症不能飲用牛奶，或者全素食者的話，在飲食上加入海帶是作為日常飲食中吸收鈣質的一個好方法。此外，乾海帶芽易於儲存，價格又十分相宜，非常適合作為常備菜。

洋葱生吃營養更全面

洋葱含有多種抗氧化物，例如蒜素，可以殺菌抗炎。除此之外，由於今次的洋葱是生吃的，因此更可以保留更多在加熱過程中流失的營養素，例如維他命B及維他命C等。只要切成細絲再泡一會冰水，就可以減低洋葱的辛辣感，大家都不妨試試生吃洋葱吧！

【韓式涼拌海帶芽】

材料及調味料：

乾海帶芽 30克

洋葱 1/2顆

豉油 2湯匙

糖 2湯匙

白醋 3湯匙

香油 1茶匙

做法：

1.將洋葱切細絲，放入冰水浸30分鐘備用。

2.乾海帶芽用食用水浸開後切細備用。

3.將洋葱絲、海帶芽及調味料拌勻即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。