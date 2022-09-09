聲夢2︱郭偉亮挑戰高難度　重返「舞林」感動眼紅紅

無綫大熱節目《聲夢傳奇2》在明晚（10日）播出的新一集中，由郭偉亮（Eric Kwok）率領的紅隊及陳奐仁率領的藍隊，要進行6個回合的對戰，包括導師合唱對戰等。在上集連輸頭兩輪團戰的藍隊，在今集開首以51：24暫佔上風，其中紅藍兩隊代表合唱對戰中，紅隊Jasmine（任暟晴）孖藍隊的Pamela（趙小婷）合唱《喜歡你》及《情人》，超有睇頭！然而本集另一焦點，當然是兩大總監對決，為了配合愛將XiX，Eric Kwok搏到盡，接受「再培訓」挑戰高難度舞技！

Eric Kwok自稱8年冇踏足「舞林」，所以表現焦慮緊張，更連環「放負」：「好擔心學唔切！」、「死喇，好驚呀！」、「點解我要出嚟？總監唔應該咁辛苦架喎！」經過一個月的朝夕苦練，Eric Kwok「舞」功明顯升呢，大跳Jazz funk、Girls HipHop及Popping等，又做側手翻等動作，炒熱全場氣氛，跳畢他既激動又感動得「眼紅紅」通紅，更被資深音樂製作人譚國政和舒文狂讚：「Eric睇落好有郭富城感覺」、「呢個表演精彩、Entertaining係大家依家好需要嘅嘢」。

另外，「聲夢魔王」之一的Janees與陳奐仁合唱《閉目入神》，兩者聲線完美融合，後段更鬥飆高音盡展功架，上演Cool爆及有火花的「情侶罵戰」，譚國政力讚他們的合拍度直情「可以出歌」，填詞人黃敬佩大讚Janees：「我冇見過你咁嘅唱法，今次係啱啱喺中間恰到好處，唱得好好。」陳奐仁盛讚Janees：「我哋需要高手去救呢個行業（樂壇），Janees好可能就係明日嘅高手。」