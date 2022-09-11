東方日報C1：李易峰突變隱形人　央視晚會臨陣被飛

內地男神李易峰日前捲入涉嫖風波，原定昨晚中秋夜與李克勤及周冬雨等在央視中秋晚會表演，惟開播前3小時遭緊急除名，臨陣被飛，連最高人民檢察院亦出手，官方帳號刪清「形象大使」李易峰的相關圖文。面對在5個官方帳號「被消失」，李易峰雖然多次「現身」上線，但封嘴零表態，耐人尋味！

身為「頂流男神」之一的內地小生李易峰，日前突然傳出疑捲入嫖妓風波成為「李雲迪2.0」，消息傳得正盛時，他在毫無預警下缺席在杭州舉行的活動，引起被帶走調查的揣測，傳聞持續發酵，其後他開直播解釋：「因為防疫工作要求才不能去線下參加品牌舉辦的活動」，並強調身在北京，一切安好，不過卻被指似有隱情。

最令人感到不尋常的，是李易峰及其工作室從未就涉嫖風波發表任何聲明，在爆出風波的翌日，工作室只上載李易峰拍廣告的花絮照，採取避而不談的態度。由於李易峰要為昨晚8時播出的《2022年中央廣播電視總台中秋晚會》表演，有說法指他可能是不想模糊焦點，故封口拒表態，而有大批忠粉認為他能在晚會演出，足證涉嫖風波失實。據大會昨午公布的節目表，李易峰會獻唱《但願人長久》一曲，其他表演嘉賓包括周冬雨、李克勤、王祖藍、曾比特、劉愷威及歐陽娜娜等。不過在節目播出前3小時，即昨午5時，大會突然更新節目表，當中可見李易峰「被消失」，整個表演環節被刪！

工作室封口零動靜

李易峰臨陣被飛出晚會，迅即引起熱議，同時有網民發現多個官方帳號把他除名，最令人驚訝的，是連最高人民檢察院也動手！李易峰2年前為檢察院擔任形象大使，參與「法治進校園」主題活動，檢察院官方社交平台亦有上載當日活動短片及相片，惟網民昨日發現該平台已清空所有與李易峰相關的圖文。另外一個不尋常之處，是網民發現李易峰多次入圍及得獎的金鷹獎及華鼎獎，以及中國電視藝術家協會官方平台同樣將他「隱形」，清空他的資料。至截稿前，李易峰工作室及上述單位都未有解釋除名原因，有網民即聯想起他早前的風波。

工作室封口，大批粉絲不滿怒吼，指發現李易峰多次上線卻不表態，網民留言：「死了嗎？出來說句話！」、「拜託工作室快出來說句話！」而網上瘋傳一張自稱是李易峰超級粉絲的留言截圖，內容是叫大家不用等工作室闢謠：「等不到的，作為邁進半隻腳的圈內人，其實很早就知道這件事，只是當時以為擺平了。這幾個月我無數次想換頭像，但最後出於六七年來的感情還是沒捨得。」至於所指的「知道那件事」是甚麼，就未有說明。另外，網上瘋傳聲稱是李易峰經理人的留言截圖：「一直在處理問題，被黑。」

楊丞琳懶理是非照開工

另一邊廂，近日捲入「海鮮風波」的台灣女星楊丞琳懶理是非，前晚在北京出席大學生電影節及獻唱，更連換兩套晚裝，稱因工作關係未能與母親共度中秋。

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