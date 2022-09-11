粵菜新味　嘗鮮又回味

中菜系入面，粵菜可以說是歷久不衰，備受不同階層的老饕食客所喜愛，甚至連小朋友都喜歡，故不少粵菜中餐食府不時推陳出新，既保留傳統經典滋味，亦添加新派創意，甚至大玩Fusion，帶來別出心裁的佳餚美饌。

時令食材

無論時代不斷變遷，但家的味道總能留住大家的胃與心，素以濃厚人情味而為人所喜愛的美心皇宮除供應多款精緻招牌菜外，更不時帶來新鮮美食，最近主廚就以時令食材推出多款誠意美饌，好似原隻6頭香杧虎蝦球、山藥秋葵黃金東星斑、香辣鮑魚雞煲、真漢子‧滷豆腐‧扣火腩、鷹嘴豆回味牛肋骨等。喜歡海鮮的就不要錯過原隻6頭香杧虎蝦球與山藥秋葵黃金東星斑了，前者用上馬來西亞野生海虎蝦，肉質零舍爽口彈牙，而且鮮味十足，大廚以秘製的酸酸甜甜杧果醬搭配，提鮮又添果香之餘，蝦頭更以椒鹽方法炮製，將蝦膏與鮮味鎖住，鹹香可口，令人欲罷不能。至於後者的山藥秋葵黃金東星斑，是酸菜魚的變奏，大廚將鮮製南瓜蓉加入熱辣辣酸辣湯之中，配以肉質鮮嫩的東星斑，伴以鮮淮山、秋葵、有機豆腐等，鮮甜又辛香。如想品嘗傳統家常料理但又不想忙到一頭煙，品牌亦有花工夫及時間的杏汁海螺燉白肺、蒜子火腩扣大鱔、香酥荔茸鴨、招牌客家釀豆腐煲、馬友鹹 魚蒸柳梅等，坐定定就可以齊齊動筷，方便又美味。

矜貴佳餚

都好多人氣中菜食府都是由大師級廚師帶領團隊才打出名堂，而香港瑞吉酒店的米芝蓮食府「潤」，由即日起推出中餐廳行政中菜總廚洪志光設計了全新的「洪師傅精選套餐」。套餐有蜜餞西班牙黑豚肉叉燒配葱香關東遼參、夜香花冬瑤蟹肉田雞羹、鮮花椒淮山窩筍炒鮮鮑、蠔皇燴鰵魚膠、龍蝦海苔海膽汁葷油燜飯和椰果石榴甘露等7道海鮮、滋補燉湯等招牌料理。必試招牌菜之一的蜜餞西班牙黑豚肉叉燒配葱香關東遼參，洪師傅選用來自西班牙的伊比利亞黑豚肉秘製成叉燒，配上用日本遼參製作的葱香關東遼參，香氣四溢，令人回味。至於用上多款時令食材包括冬瓜、蟹肉、田雞等配以夜香花製作的夜香花冬瑤蟹肉田雞羹，細嫩鮮味，每一口更散發住夜香花的獨特清香。甜品亦夠特別，用上時令的台灣紅心番石榴加入鮮奶、西米和椰果製成椰果石榴甘露，顏色鮮艷奪目，口感亦豐富清新。

Fusion混搭

意大利菜聯乘本地老字號飯店會有咩驚喜？細看PizzaExpress la Vita與有逾半世紀歷史的龍記飯店合作推出的特色菜單就有分曉。品牌首間餐廳早於2001年開業，當時就用上龍記飯店的烤鴨，推出香港獨有的北京烤鴨薄餅，今次再度合作，由行政總廚Chef Dylan Tan設計了5道菜的聯乘特色菜單，於9月21及28日晚在威靈頓街分店舉行共兩場的晚宴；會員可於經專訊報名參加。菜式有龍記乳豬焗金文拔芝士配菠蘿莎莎、西洋菜沙律、XO醬青口粗管通粉配龍記膶腸、PizzaExpress北京烤鴨薄餅（2001年復刻版）、絲滑椰子雪葩配杧果「蛋黃」，隨餐奉送阿根廷紅及意大利白酒各一杯。驚喜必試的有龍記乳豬焗金文拔芝士配菠蘿莎莎，用上飯店自家新鮮燒烤的皮脆肉嫩乳豬，佐以輕焗過的金文拔芝士，口感幼滑鮮香，加上酸酸甜甜的菠蘿莎莎，既可平衡乳豬的膩口感，又能豐富肉的香氣與鮮味，拍掌之作！