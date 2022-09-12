好男人︱王祖藍立定遺囑　所有房產收租過晒畀李亞男

已移居北京的陳松伶（松松）近日擔任王祖藍擔節目《有個閨密叫祖藍》的嘉賓。原來二人一直只是網友，今次透過節目錄影才首次見面。祖藍經松松追問下直認偶爾會將收入全數「上繳」太太李亞男，又驚爆已為對方立定遺囑：「基本上我類似整晒遺囑，房產收租都會去晒佢嗰度，我係預咗萬一自己唔喺度，佢都一路有收入。」松松大表欣賞，並指丈夫張鐸也是責任心很重的男人：「你哋都會先為對方去諗，好驚自己有一日照顧唔到對方。」

松松透露自己不擅理財，財政全歸張鐸管理。原來張鐸性格亦很搞笑，松松透露：「佢去到歐洲啲舖頭，會真係着晒所有女裝影相畀我睇，當然係因為我冇一齊去啦，仲要全部相都係叫售貨員姐姐幫佢影嘅！」她又指老公是緊張大師：「我同佢相處似係多咗個爸爸咁，如果佢同我唔喺同一個城市，然後我同我哋啲common friend出去，佢會成日打住電話問我：『幾點返去呀？車準備好喇，你快啲上車喇！』然後又係咁打畀我周遭嘅友人。」

松松坦言當初認識張鐸，對方根本不欣賞自己：「我哋圍讀，佢就覺得點解呢個女演員遲到，但我嗰日係趕飛機過去。」她又分享了二人的愛情保鮮法：「我哋紀念日同生日都會飛去對方嘅城市。（做啲咩多？）做一樣為佢而做嘅嘢，幾個鐘都可以擦出新嘅愛火花，例如我好鍾意飲香檳，佢就會陪我飲，佢自己唔飲嘅，佢成日話：『香檳有乜好飲，全部都係糖水，怪不得飲到你咁肥！』」