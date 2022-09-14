亞洲影星開齋︱李政宰艾美獎稱帝　Zendaya再封后

《第74屆艾美獎》昨晨（13日）於美國舉行，韓星李政宰憑大熱韓劇《魷魚遊戲》登上視帝寶座，是首位亞洲男星獲此殊榮！他在台上以雙語致謝，台下的女友林世玲拍爛手掌，閃爆全場！視后方面，由美國女星Zendaya憑《毒癮女孩》大熱勝出！

國際電視界盛事、《第74屆艾美獎》於香港時間昨晨在美國加州舉行，橫掃14項提名的Netflix韓劇《魷魚遊戲》最終不負眾望，連奪兩個主要獎項，當中韓星李政宰憑角色「成奇勳」一擊即中捧走視帝，成為史上首位亞裔艾美獎視帝，寫下歷史新一頁！

導演黃東赫同創歷史

李政宰擊敗兩大熱門《絕命律師》（Better Call Saul）的Bob Odenkirk及《傳媒家族繼承人》（Succession）的Brian Cox，他上台領獎時先以英語致詞，台下的女友林世玲拍爛手掌，他說：「好多謝，首先我想多謝上帝，多謝電視學院（主辦單位），多謝導演黃東赫將我哋所有人面對嘅真實問題，活生生喺出色嘅劇本同傑出嘅視覺之下，喺螢幕創造出嚟，多謝《魷魚遊戲》團隊！」接着他改以韓語說：「多謝喺韓國收睇緊嘅所有人。」早前他已先後在《演員工會獎》及《Critics'Choice頒獎禮》贏得最佳男主角，可謂大豐收！此外，《魷》導演黃東赫同創歷史，勇奪最佳劇情組導演，成為亞洲第一人，但《魷》另外3位演員鄭浩妍、朴海秀及吳永秀則食白果。

《魷》創佳績，但最佳劇情組劇集一獎則不敵《傳》，亦是該劇連續第2年獲此殊榮，不過原創人Jesse Armstrong上台領獎時口不擇言，寸爆剛繼任的英國國王查理斯三世（King Charles III），他說：「呢個係繼任人嘅重大星期，顯然，我哋獲勝嘅投票比國王查理斯多一啲。」除了《傳》外，另一美國人氣劇集《乜都得教練》（Ted Lasso）亦冧莊最佳喜劇組劇集。至於全晚大贏家是HBO劇集《白蓮會》（The White Lotus），連同上星期舉行的《創意藝術艾美獎》共獲10獎，包括最佳迷你劇集，緊隨其後是同獲6獎的《魷》及《毒癮女孩》（Euphoria）。

雅曼達封后多謝隻狗

視后方面，憑《蜘蛛俠》系列中蜘蛛俠情人「MJ」一角走紅的26歲美國女星Zendaya，憑《毒癮女孩》大熱跑出，是她相隔兩年再登上《艾美獎》視后寶座，成為史上首位黑人女星兩度獲此殊榮！她領獎時難掩興奮之情：「你好！呢個太有意義，好多謝大家。嘩！我太榮幸同呢班冇得彈嘅女演員一齊角逐。」除感激大會及劇組外，她不忘多謝在場的朋友及家人，雖然沒有點名多謝影星男友「蜘蛛俠」Tom Holland，但事後受訪時自爆已第一時間傳短訊向男友報喜。

其餘獎項方面，「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton） 憑劇集《毒癮》（Dopesick）擊敗「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）等男星，勇奪最佳迷你劇集男主角。而美國女星雅曼達施菲（Amanda Seyfried）首度提名便一擊即中，憑劇集《新創大騙局》（The Dropout）勇奪最佳迷你劇集女主角，她上台領獎時，搞笑地點名多謝家中愛犬Finn。另一方面，最佳喜劇組男主角，由美國男星Jason Sudeikis憑人氣劇集《乜都得教練》（Ted Lasso）冧莊。