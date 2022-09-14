打破25歲上限？里奧仔與27歲單親媽咪名模Gigi Hadid被爆拍拖

47歲美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）向來鍾情嫩口女模，女友從來沒有超過25歲，與他拍拖5年的美國女模Camila Morrone今年6月過了25歲生日後不久，就被里奧仔狠飛。里奧仔回復單身後密密夜蒲搵食，早前傳出與美國女模Gigi Hadid撻着，兩人周一（12日）更被拍到於紐約一間夜店舉止親密！

派對是由里奧仔友人Richie Akiva與Darren Dzienciol舉辦，里奧仔戴住黑色鴨舌帽與穿上黑色短袖恤衫現身，Gigi則穿上白色露腰上衣配牛仔長褲。兩人坐在一起咬耳仔傾計，男方更不時將手放在女方身上。知情者透露兩人關係已更上一層樓：「佢哋係約會緊，多數時間係同一班人一齊，亦有幾次只係佢哋兩個。里奧仔唔係嗰種拍散拖嘅人，佢唔會周圍同人搭上。佢哋都係打算慢慢嚟。」

Gigi今年27歲，打破里奧仔的擇偶年齡上限，更是首個生過孩子的對象。Gigi為英國男子組合One Direction前成員舊愛Zayn Malik誕下2歲女兒Khai，兩人上年10月分手。