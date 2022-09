韓國天團BTS(防彈少年團)在今年6月宣佈中斷團體活動,實行單飛不解散,消息一出引發ARMY不捨,不過最近就傳出好消息,身為「韓國之光」的他們,為宣揚韓國觀光及文化,預計10月中在釜山舉辦一場免費演唱會「BTS Yet to Come in Busan」,預計有高達10萬觀眾入場,消息一出,釜山的酒店很快就預約爆滿,相信ARMY都十分期待時隔幾個月的合體。

好消息除了10月演唱會外,最近在串流平台上也可以看到BTS,早前迪士尼宣佈與Hybe獨家合作,ARMY可以在串流平台上觀看《BTS : PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA》演唱會,重溫得獎無數BTS的演出,眾所周知BTS,成為全球風潮,得獎無數,更成功地登上美國告示牌百大單曲榜(Billboard Hot 100)的冠軍曲,你可知道哪一首成功上榜呢?