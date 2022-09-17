本日日本：秋冬恩物！粉絲必備《EVA》熱水袋

雖然日間氣溫依然炎熱，但其實不知不覺已踏入秋天，係時候要預備一些保暖用品。《新世紀福音戰士》（暱稱EVA）的官方商店EVANGELION STORE最近就推出了初號機插入栓及YURISHITO造型熱水袋，絕對是冬季的最佳拍檔。由日本熱水袋品牌CLO'Z 製作，特點係布料裏含大量細微氣泡來減慢傳熱速度，有很好的絕熱性與保溫性，加入熱水後可以保溫長時間，為冬季帶來溫暖。插入栓和YURISHITO兩款熱水袋的容量分別為2.8L及1.2L，均採用Q版造型，值得一提係YURISHITO是EVANGELION STORE 的吉祥物，長相酷似第三使徒（サキエル），有白色的臉、空洞的眼睛與黑色的身軀，還有細長的四肢，抱在懷裏取暖定必吸引旁人目光。