【移居英國】英國人愛飲酒　5歲細路都飲得？

「人生得意須盡歡 莫使金樽空對月」這兩句古詩，英國人應該最明白，你看他們多愛喝酒、飲酒法例有多寬鬆就知道。英國酒吧之多，可說是滿街滿巷，英國人下班後，相約同事或好友暢飲，幾乎已是他們生活習慣，但愛酒歸愛酒，英國對18歲以下人士飲酒的規管，還是存在的。

5至18歲飲酒．限制各不同

早聞英國小朋友，5歲可以飲酒，事實又是否這樣？答案是真有可能的。根據英國法例，5歲以下小朋友是完全禁止飲酒的，除非有緊急或醫療需要；但若然是5至16歲少青，只要有成年人陪同，在自家或私人場合下（非公開）飲酒也不算違法，但官方也絕不建議。

那麼16歲以上，是否就可無限暢飲？也不是。如果是16至17歲青少年，也要在成年人的陪同下，才能在餐廳點選餐酒，酒類也只限啤酒、葡萄酒或蘋果酒，並且必須由成年人下單「買酒」。總括而言，英國法例原則上是禁止所有18歲以下人士在公開場所飲酒，連購買也是不行，如果成人幫忙買酒，或店家賣酒給未成年人士，也同屬違法。

英國買酒注意

由於英國法例規定，商販不能售賣酒精飲品給18歲以下人士，故此樣子長得年輕的成年人，如不想被店家懷疑「充大人」買酒，最好還是隨身帶備身份證明文件，在買酒時主動出示，可免誤會被拒買酒；除此之外，也記緊別讓未成年子女幫忙代買酒品，免觸犯法例。

酒吧消遣要知

英國傳統酒吧，大都被暱稱為Pub，也就是Public House簡稱。在酒吧點啤酒，一杯分量通常為1品脫（Pint），相當於473毫升（ml），如不想喝太多，最少也可點半品脫。在英國落Pub，一般都要自己下單，你要直接到吧枱跟酒保點酒，斟完酒付錢就是，自己招呼自己；英國啤酒相當便宜，最平3英鎊（約$28港幣）已有1杯（1品脫），酒可以比礦泉水更抵飲。英國人相約飲酒，也習慣每輪（Round）輪流付費，一人一輪好均真，大家記得入鄉隨俗，自動自覺「埋單」了。

英國醉駕重罰

英國醉駕標準，為每100豪升血液含80毫克酒精，或每100毫升尿液含107毫克酒精，或每100毫升呼氣含35微克酒精，相比香港或其他歐洲國家，英國標準都略為寬鬆；但如果駕駛者在路邊呼氣測試超標，再回警局用大機測試都超標，被檢控醉駕之處罰可會非常嚴厲，初犯通常會吊銷駕照至少1年；如有重犯，便要吊銷駕照3年，另加1,000英鎊（約9,200港幣）罰款；如10年內犯3次醉駕，更有機會被吊銷駕照109年，不但此生不用再駕車，更有可能被監禁最高6個月。