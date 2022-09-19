唱劇集主題曲400萬點擊　而歌迷不知原唱周殷廷是誰

環球唱片一班新進歌手每星期都搞音樂會巡演，第二站在尖沙咀鬧市舉行，音樂會由DEZ（余宗遙）以自己創作歌曲《綠洲》和《平行線上》首先出場，在炎熱的戶外場地拿着電結他忘我演出，之有組合石山街、陳葦璇陸續登場表演，壓軸有樂隊ONE PROMISE，他們一口氣連唱三首歌，眾人賣力演唱搞到全身濕透，但贏得觀眾歡呼聲大表滿足。

久未露面的師兄周殷廷（Yan Ting）也有現身，近年主戰幕後的他，以導演身份接拍不少廣告、MV、電影等工作，去年推出的ViuTV劇集《太平紋身店》主題曲《遲了悔改》，網上頻道點擊率超過400萬觀眾人次，他說：「我當然冇諗過大家咁鍾意《遲了悔改》，好多朋友話出街都喺唔同嘅店舖成日聽到呢首歌，又或者都會擺入聽歌playlist，不過好多人都唔知原來呢首歌嘅原唱喺我周殷廷！呢幾年我好似神隱咗，不過其實我一直都參與好多幕後工作，只不過冇喺幕前見到大家，好多謝大家冇忘記我。」剛推出新歌《意外現場》的他表示會回歸樂壇，做回一個歌手，演唱期間他更走到粉絲群中逐一擊掌，引來粉絲的尖叫。