天主教明我幼稚園及明我幼兒園　已參加免費「幼稚園教育計劃」

【營業資訊】明我教育機構（慈善團體）屬下的天主教明我幼稚園、明我幼兒園（港島校及奧運校），自政府政策推行開始，經已參加政府「幼稚園教育計劃」，成為免費幼稚園。該校現已接受2023至2024年度入學(包括網上)申請。入學申請詳情可瀏覽該校網頁：www.dominicsaviokg.org，或電2568 0181（港島校：香港西灣河街82-98號）、2626 9323（奧運校：九龍旺角西海庭道海富苑海韻閣）查詢。為方便家長，該校更備有校車，港島校行走銅鑼灣至柴灣，奧運校行走油尖旺、柏景灣、維港灣及西九龍各區。

為推行小班教學，「實行雙班主任制」，以增強對兒童作個別輔導。該校100%為合格幼稚園教師，其中已完成或正在修讀學士學位共48位，完成或正在修讀碩士學位共15位，積極推行「教師學位化」，以提升優質幼兒教育。在學習評估方面，為家長提供專為其子女設計的「兒童成長檔案」，紀錄兒童各學年身心發展的進程，作為兒童成長的印證。