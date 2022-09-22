胡楓演唱會「失而復得」　獲頒「華人藝術家大獎」

藝人胡楓原定本月10日在紅館舉行《修哥90迎金秋 無限楓騷演唱會》，但開騷前胡楓不幸確診新冠肺炎，演唱會宣佈延期，今日（22日）主辦方宣傳，演唱會將於11月12日(星期六)舉行下午3時場，演唱會「失而復得」，近日胡楓獲頒發「第七屆世界傑出華人藝術家大獎」，可謂雙重驚喜。

今日胡楓與主辦方何麗全一同接受zoom訪問，胡楓戴着口罩，精神飽滿，聲線洪亮，他稱雖然染疫，但感到開心，因為收到好多朋友的問候，提到劉家傑也叫苗可秀問候他，他講笑說：「覺得呢個係開心嘅病。」染疫期間，他在家隔離十幾天，完全無離開過房門，以唱歌和看電視打發時間，不覺沉悶，唯一是食西藥令他有點疲累，故有食中藥調理，問到他有否吃補品補聲？他稱沒有，但就收到不少朋友送來的愛心陳皮燉川貝，感到十分窩心。並還開玩笑說：「聽唔到我把聲，健康最緊要，就算中招都好快復元，胡楓金句：「行多啲，坐少啲」。」提到原本中秋開騷才舉行下午場演唱會，如今延期至11月，仍維持開３點騷，他解釋是聽從老友記歌迷的意見，他表示：「聽到啲老友記話散場趕唔到車，我非常唔安樂，人哋專承捧場，所以我贊成做３點，睇完騷出面仲好光猛，我啲觀眾多數上了年紀，雖然下午未必開到聲，但方便到老友記我非常樂意配合。」因為延期關係，令原本不能出席的朋友，都會來捧場，其女婿亦會由英國返港，算是意外收獲。問到嘉賓名單有否變更？胡楓稱嘉賓交由何麗全負責，不過以他所知無變，問到契仔張學友會做嘉賓，他笑言：「應該係卦！我工作係唱好歌，其他事唔理。」距離演唱會還有一段時間，他會跑步練聲，將歌詞唱到滾瓜爛熟，暫時都會減少出外飯聚，不過他又講笑：「我困喺房十幾日，廳都無出去，如果好番都唔出街，social吓，人會鈍，都希望同朋友有啲social。」

至於近日獲頒發「第七屆世界傑出華人藝術家大獎」，表示感到開心，但同時覺得好慚愧，自言只是電視電影工作者，並非傑出人才，「攞呢個獎我好汗顏，但畀到我鼓勵，90歲之後會繼續努力。」透露完成演唱會之後，會請食飯。問到他個人哪方面最傑出，他說：「工作熱誠，非常認真，相信係我最傑出嘅地方。」