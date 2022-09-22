AirPods Pro 2實測　消噪加強更好聲？

暌違3年的AirPods Pro第2代終於在明天開售，今代微調外觀，晶片以至消噪能力都有大幅改進，小記趁有實物在手，為大家來個深入測試！

造型激似上代

先睇外形，AirPods Pro 2沿用上代的「電風筒」造型，耳機尺寸同為30.9x21.8x24mm，無線充電盒同為45.2x60.6x21.7mm，只是稍微重了，拿上手分別不大，加上純白用色，正面比較兩代實在非常相似。然而細心看仍找到不同，例如耳機改用在AirPods 3出現的皮膚感應器，以此取代雙光學感應器，同時充電盒加入底部4孔喇叭及右側掛繩孔，要分辨唔算太難。提到喇叭，它會在充電、低電量或完成配對時發出聲音，只略嫌聲音過於公式，若能容許用戶改變聲音就更好。

手指輕鬆調音

佩戴方面，今代跟上代都有實在穩固的入耳感，大力搖晃不易掉落，而且新增了XS矽膠耳塞，加上原來的S、M、L尺寸，令總數加至4對，以貼合更多不同耳朵。另外，今代耳柄的電容式感應器經過改良，除了長按可在主動消噪與適應性通透模式之間切換，如今還支援輕掃感應，向上或向下掃便能調校音量高低。試玩發現，輕輕力掃就有即時反應，掃一下代表一級音量，並伴隨「噠噠」聲，因此唔怕調音過龍；反而是掃多長距離才有反應這點要時間適應，手汗多過也會輕微影響靈敏度。

隔絕高頻噪音

上代的消噪功能令人驚喜，今代升級用H2晶片，電晶體數量比H1增加一倍達10億個，廠方指可消除比上代多兩倍的噪音。這點小記難以量化比較，低頻噪音如冷氣嗡嗡聲兩代都有很好的消噪能力，但高頻噪音如汽車鳴笛聲或指甲刮枱聲，第2代消噪就明顯較為徹底。試埋通透模式，上代開啟後聲音有點不設防地進入耳朵，但今代加入全新聲學演算法，更聰明地把警號或電鑽等巨大噪音降至最低聲，耳仔舒服好多。

音域更為廣闊

音色方面，多得全新的低失真音色驅動器、擴音器及傳感器，加上適應性EQ等演算法獲得提升，AirPods 2強化了中頻分析力，人聲更突出，同時低音更實淨有力，整體頻率範圍變闊且下潛感深沉，聽流行曲如Hip-Hop和電子音樂表現極佳。若硬要挑骨頭就是仍聽到少許機械聲，開啟消噪模式人工介入感依然強，若聽純音樂或交響樂會有打了少許折扣。

磁吸充電夠力

再說充電盒，今代首度加入U1晶片，遺失時可透過「尋找」app的「精準尋找」功能找回，而且內置喇叭會播放提示音效，變相多了一個AirTag使用。今代聆聽時間加長1.5小時至6小時，配備充電盒更長達30小時，比上代多6小時。另外，新版除可用Lighting線、MagSafe或Qi充電器充電，用Apple Watch的圓形磁吸充電器都得，而且吸力十分強，唔怕移位令充電失敗。

總結：值得升級

第2代AirPods無論音色、操作與降噪能力都比上代進步，絕對是暌違3年的誠意之作，即使擁有上代也值得升級。美中不足是耳機造型幾乎不變，換了新機也沒有人知呢！