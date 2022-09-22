Ako　K奶大過頭！

喺過往咁多年，日本寫真界出現過唔少波霸級女優，無論係優香、小池榮子抑或根本春美，每一位對豪乳都令人難以忘懷，足以列入經典級別。至於喺現役寫真女優中，又有冇呢類波霸存在呢？只要見識過今期「世界Cup」主角Ako嘅驕人身材，答案呼之欲出。

白滑有肉地

講起日本波霸級女優，真係多到數唔清，近排比較活躍嘅例子包括擁有一對L Cup爆乳嘅松坂南、早兩年喺寫真界重新出發嘅柳瀨沙希，仲有今日為大家介紹嘅Ako。論Cup數，後者比前面兩人有過之而無不及，一對K奶嘅尺碼有成43吋，每一邊都好似個人頭咁大！話時話，面圓圓嘅佢，肌膚白滑得嚟又有啲肉地，雖然家陣已經三字頭，依然帶有幾分妹妹仔嘅氣質，美艷程度係就係遜色咗啲，但淨係靠身材食胡都已經穩贏，就算條腰肥咗少少，凹凸感依然好明顯。

最愛玩野戰

Ako喺2017年以寫真女優身份登場，當時嘅藝名叫來栖愛子，可能因為初出道，唔係太識打扮，觀感好啲豬扒Feel，幸好上圍對K奶真係好大，所以唔難喺寫真界掀起話題，而佢嘅事業發展都算係幾平穩，2019年曾經因為轉投另一間藝能事務所而改名，上年又再改用現有藝名繼續發展。現時Ako主要工作係拍寫真，推出寫真碟，同埋出席攝影活動搵真銀。順帶一提，Ako熱愛野外求生運動，因而被選入藝能圈野戰活動團體「CCO1」，除咗有得玩，仲有份參與好多相關活動，可以話係半個網紅。