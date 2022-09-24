張國榮演技贏盡麥當娜讚賞　曾點名求見面

改編自李碧華小說的《霸王別姬》，由陳凱歌執導，張國榮、鞏俐、張豐毅合演。當年上映時大受歡迎更為陳凱歌贏得《康城電影節》最高榮譽「金棕櫚獎」。原來當年美國「流行音樂女王」麥當娜（Madonna）亦有看過《霸》，並好喜歡飾演程蝶衣的Leslie，希望與他見面！

娜姐於1993年趁住開騷期間出席《霸》於紐約舉行的北美首映禮，並與有份出席的陳凱歌見面交談。當時有指娜姐對影片的情節深深打動淚如雨下！她認為該片充滿了激情和愛，因此對陳凱歌的才華十常欣賞，亦很喜歡張國榮演出程蝶衣的角色，並向陳導表示希望自己有機會演出虞姬。後來她更寫信給Leslie大讚他在片中的精彩演出！

而曾經有傳當年娜姐答應香港主辦單位邀請來港舉行演唱會，並透過經理人和中間的聯絡人接觸，希望可以趁來港期間，和Leslie安排見面。當時有記者將之告訴Leslie，由於他亦視娜姐為偶像，所以他因而感到很開心。他更說：「待麥當哪來港時，我做東道主請她吃飯。」並開玩笑說：「麥當娜不是在迷戀我，而是嫉妒我。」

除了娜姐之外，荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）亦曾大讚《霸王別姬》：「陳凱歌的導演功力讓人嘆為觀止！」此外，法國老牌女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）在《康城電影節》睇完《霸》之後臨走時特別走到陳導演面前大讚Leslie是「太出色的演員」！

雖然Leslie同偶像娜姐最終未能合作，但他於1988年曾將她的跳舞金曲《Everybody》改編成廣東版《繼續跳舞》，並收錄在大碟《Hot Summer》內。成為Leslie的經典快歌之一！