張國榮同梅艷芳邊個入行先？陳淑芬澄清話…

曾為不少巨星包括張國榮（哥哥）和羅文擔任經理人的陳淑芬，接受電台訪問，對於離世19年的哥哥，她說是直到今年才突破心理關口，重回一間昔日常和哥哥光顧的餐廳：「快20年了，我一直避開那個門口，那是一個『好心痛』的地方。今次我請家人陪我去一次。我覺得哥哥從未離開過，他喜歡坐在那兒，我要重試和他High Tea的感覺。」

明年是哥哥逝世20周年，陳淑芬正籌劃紀念演唱會，更說這是她最後一次辦公開活動：「當年哥哥逝世，歌迷要我搞紀念活動，但我當時真的不能看到有關他的東西，心好痛！我說10年後吧，結果我在5周年的時候做了，10周年仍有能力又辦了。」

電影《梅艷芳》成熱話，原來當中描述哥哥和阿梅的事情，令很多朋友追問陳淑芬真偽：「有太多朋友問我戲中的情況是否真有其事，例如哥哥和阿梅誰先入行，於是我去看了。前半段有關華星的不太正確，片中指黎小田見到阿梅的才華交上名片約見，其實當年小田、我和我的丈夫David是負責新秀試音的，梅媽到來交上梅愛芳的申請表，她說還有另一女兒唱歌幾好，David就說不如請她也來參加。」

陳淑芬說：「此事激發了我，我入行接近50年，為免以訛傳訛，我要將我見證過的歷史記下來，讓後人得以求證和參考。我知道投資者是很有心的，雖然那只是一部電影，觀眾當故事看，但以後會影響很多人以為那是事實。我也希望有一套關於哥哥的電影，真實地講述他的故事。哪一位演員最神似？真的好難有人具有他的神韻。」

最近陳淑芬為羅文舉辦紀念音樂會，羅文的姐姐譚文玉和妹妹譚明玉身在廣州接受電話訪問，指要求高的羅文，小時膽小怕事，渴望做粵劇演員，又說曾催促羅文結婚，但他說：「如果我結婚，你們不一定可以來香港探我，因為到時我要問准老婆；我未結婚，你們喜歡何時來則由我話事！」