港姐2022︱邢慧敏奪友誼小姐　徐麟獲讚廣東話有進步

《2022香港小姐競選決賽》將於明日（25日）舉行，今日（24日）19位候選佳麗泳裝上陣，現身紅館為明晚舉行的決賽進行綵排，一直被視為大熱的「爆炸頭」徐麟及「風頭港姐」，日前卻未能打入港姐保母的心水三甲之列，令人大感意外，陳瑞菱坦言有留意報道，但卻不太介意，問可有因此打擊奪獎信心？她說：「冇乜影響，最緊要靠自己，全力以赴做好就唔會後悔。」提到她曾揚言想奪「友誼小姐」獎，惟獎項最終落在邢慧敏手上，於宣布一刻亦面露失落之情，不過受訪時卻表現大方：「我冇講過想攞友誼小姐，只係喺社交網有Po過同其他佳麗嘅合照，因為我好主動又鍾意交朋友，就算攞唔到獎都冇失望，邢慧敏係應得嘅，佢畀我嘅感覺好友善同親切。」對於已先輸一仗，陳瑞菱認為每位佳麗也有機會得獎，更指大家同意賽果最為重要。

而徐麟則表示近日專注備戰，未有留意被踢出內地三甲名單報道，談到其身形比早前清減，她坦承近日一直有健身及做運動減磅，提到連上圍也縮水，她說：「冇所謂，身形係自己控制，我對目前狀態好滿意，亦冇刻意同其他佳麗比較。（你啲廣東話都未有大進步！）已經好努力練習，同啲佳麗傾偈都係講廣東話。」在旁的陳瑞菱也大讚她已比之前進步不少。

至於因手術令腹部留有明顯疤痕的陳瑞菱，對於是日泳衣設計的布料，剛好將其疤痕完美遮掩，她笑指泳衣是由大會安排，但對能夠把自己最靚身形呈現感高興。

邵初送花束恭賀

大熱佳麗邢慧敏率先獲得「友誼小姐」，並由該獎項上屆得主邵初送上花束恭賀，邵初被問到邢慧敏是否其心水？她笑說：「受訓時我已經覺得佢好大機會，因為人好Nice同好真。」而邢慧敏對於獲獎感高興，認為每一位佳麗均很獨特，平日也會互相傾訴，但被大家選中很感恩。

對於陳瑞菱被指對「友誼小姐」志在必得，邢慧敏表示：「可能大家都係隊長，所以先會有比較，佢係好受歡迎同人緣好（依家狀態好好？）之前病完就成日都唔夠氣，講嘢比較細聲。」

談到「友誼小姐」未能打入三甲的魔咒，身為師姐的邵初說：「使乜驚，都係睇比賽狀態同佳麗嘅造化。」而邢慧敏被指不在內定三甲名單，她坦言沒有留意，認為每人也有自己的心水。