「選港姐」有Take 2！關楓馨何沛珈接旨爭入三甲

隨着開電視、ViuTV「發力」近年炮製不少特色綜藝節目，TVB亦積極開創不同類型的綜藝，近期正秘密籌備新節目《港姐再競選》（暫名）。港姐乃無綫王牌節目之一，除了三甲受歡迎，不少落選港姐都甚具觀眾緣，TVB有見及此，遂決定再給她們一個機會「競選」，實行「選港姐有Take 2」！據知反應相當熱烈，有指何沛珈、王嘉慧、關楓馨、莫韻諰、賴彥妤、梁允瑜、李天縱及李芷晴等都有份參加。當中亮眼之選除了關禮傑女兒關楓馨及於《愛．回家之開心速遞》中有突出表現的何沛珈外，向來自信爆棚的「粗口港姐」梁允瑜亦是焦點之一。據知，節目同樣有泳衣環節、才藝表演，12位「佳麗」將各出奇謀爭奪三甲位置，下月初會拍攝外景，節目預計10月底推出。

對於再次「選美」，何沛珈說：「未收到公司通知，不過如果真係，都好有興趣參加，自從選完港姐之後，我一直有Keep住狀態，再參加選美節目應該冇問題。」李芷晴亦表示非常有興趣：「我都入咗行4年幾，如果真係搞，係個幾好嘅機會見證呢幾年嘅進步。當年參加港姐輸咗，都有啲唔開心，所以想透過呢類節目帶出一個訊息，就算輸咗一個比賽，都可以好有自信、繼續努力。」

除了《港》節目，無綫將於明日（9月26日）舉行台慶亮燈儀式，屆時會公布多個新節目，包括《全能司儀選拔》及《答得快，好世界》等，其中司儀選拔是給旗下藝人參加，人盡其才。