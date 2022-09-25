Anton@ONE PROMISE努力造歌　冇時間陪林欣彤

樂隊ONE PROMISE今午（25日）現身黃埔，為宣傳新歌《I’m Sorry》舉行連串巡迴商場騷，大批歌迷一早到場支持，4子表示將會再有同類演出：「暫時仲有3站，今次主要為新歌宣傳，因為下首歌都錄好咗，要睇吓公司幾時推出，到時會再有演出。」他們揚言會走勻全港演出，視乎歌曲推出時間，又表示很享受商場騷，成員天衡說：「可以近啲同歌迷接觸，同埋光猛睇得清楚大家。（咁近有冇聽到啲令你哋尷尬或難忘嘅說話？）冇㗎，只要你唔尷尬就得㗎喇，哈哈。（頭先大叫靚仔喎！唔會分心？）呢啲係強心針嚟，最好再大聲啲叫。」另一成員Anton指樂隊將於10月底左右推出新碟，屆時將會舉行音樂會，問到全年騷不停又要兼顧做音樂，豈不是沒有時間陪女友林欣彤（Mag）？他説：「Band最緊要玩騷造歌，佢都係努力造音樂。（佢冇投訴？）冇冇冇，非常好添呀。」

另問到主音文迪日前捲入一宗偷拍爭執事件，他指事發後自己亦沉澱了幾天：「當時已經有朋友Send報道畀我，當時大家仲未知係我嚟，之後有媒體同公司都向我求證係咪我本人，其實我之後都將成個事實喺聲明講晒，同埋當日亦有警察到場，證實咗我嘅清白，都唔想喺件事上再評論。」

他亦承認是剛與事件中女主角、歌手小神經（Chloie）發展成情侶關係，本來想待感情更穩定時向大家公開，但碰巧遇到今次事件令關係公開：「佢係一個好女仔，我自己都學習緊點去愛一個人，點做一個男朋友，今次事件令佢好唔開心，依家大家知佢係邊個，佢本身係事件嘅受害者，再睇到啲報道同評論會更唔開心，希望大家可以高抬貴手。」