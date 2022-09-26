前天堂鳥成員Lincoln將頭髮剪短　網民反應大笑指似林峯

前天堂鳥成員Lincoln（許俊豪）加盟邵氏後劇接劇，更與同拍劇集《愛上我的衰神》的女主角陳嘉慧 (Erica)傳緋聞，近日完畢新劇《我的大夫》後，突然轉變新形象，將留了10年的頭髮剪短，更在社交網限時動態直擊自剪前蔭的短片，之後就喪甫自剪後的Chok爆相，不過網民大讚短髮的他跟吳建豪撞樣，亦有「Chok王」林峯的影子，而他亦林峯上大唱前輩的代表作《愛不疚》：「放手，放開所有…」

Lincoln接受訪問時，表示並非「頭髮為女剪」，而是象徵踏入新階段：「想轉變吓自己形象，原本諗住再短啲㗎，只係髮型師叫我習慣吓，出到嚟個效果都好似好好奇，好衝擊，希望全新形象畀人感覺我更加成熟，唔想再咁偶像，想轉型專心做演員。」不過他謙說講型難勝吳建豪、林峯，亦有覺得跟誰撞樣，但希望如兩位前輩一樣事業有成。問到緋聞女友陳嘉慧(Erica)可有大讚？他暗示說：「其實好多導演，身邊嘅好朋友突然之間，話好睇好多，好有新鮮感，所以多謝所有朋友。」而新造型相的亮點是，原來為他操刀的攝影師正是許媽媽，最難得是在家中取景竟能拍出專業效果，連他也不得不讚謂：「依家佢嘅Booking畀我全包啦，大家可能要出高價，先可以喺我身邊搶走佢。」

談及未來新動向，他先好多謝無綫及監製畀機會嘗試不同的角色，而目標就是當上男主角：「希望透過我嘅堅持同努力，好想一步一步做到男主角畀支持我嘅人睇，好想拍古裝做大俠；而電影方面抱隨緣態度，願試任何類型角色，連扮女人也樂意。」另外，身為健身教練的他，想進一度增值自己，考慮報物理治療課程，而原因是：「除咗幫到人，亦都有多一門手藝，我係個熱愛工作嘅人，寧願唔瞓覺，都願意將所有時間奉獻去訓練同學習！想徹底改變大家對我嘅形象！」