鴨王出征！何浩文爆劈腿疑雲　酒店房密會蔡潔

曾在電影《鴨王》全裸「凸鵰」的「鴨王」何浩文，本被拍拖4年的網紅女友方韻婷收服，惟有傳他一腳踏兩船，秘撻女星蔡潔！有指他勞心勞力出征寧波及北京爭取見面，更多次被目擊出入蔡潔的房間，一張天壇打卡照更成為洩蜜照。由「鴨王」變「船王」的何浩文，昨日（29日）受訪時否認緋聞：「啋！大吉利是！」

現年33歲、身為王晶愛將的何浩文（Dominic），早年在電影《鴨王》系列全裸凸「巨鵰」成名，之後挾「鴨王」的雄風攻內地市場。出道以來緋聞多多的他，4年前遇上模特兒方韻婷（Natalie，前名方敏婷）後修心養性。Natalie曾參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》並靠長腿出位，近年成為網紅，拍拖以來令她最感動的，是早年父親在內地猝逝後，Dominic立刻停工，包括推掉酬勞達6位數字的廣告，陪她平復喪父之痛。Natalie逢年過節都會分享男友及愛犬的「全家福」放閃，對上一次晒合照是今年2月農曆新年，而Dominic間中會在其貼文留言或讚好。2人感情看似穩定，惟近日有傳男方一腳踏兩船，秘撻去年憑劇集《拳王》出位的女星蔡潔！

疑牽涉四角關係

消息指Dominic與蔡潔今年5月合演有港版《華燈初上》之稱的新劇《一舞傾城》，雖然很少對手戲，但常現身拍攝現場，並有連番互動。《一》劇拍竣後，蔡潔飛往寧波拍新劇《香港人在北京》，有指男方準備拍新劇《狀王之王》前，為了多見蔡潔幾面，趁空檔飛抵寧波並逗留了兩至三星期。「鴨王」突然現身，並與蔡潔下榻同一間酒店，《香》劇台前幕後都感奇怪，更有人聲稱多次目擊他出入蔡潔的房間！

《香》劇之後轉移北京繼續拍攝，Dominic再飛到北京，並大無畏地常與蔡潔公開同行，網上就流傳一張他們與吳業坤、吳沚默、陳展鵬及洪永城等在天壇拍攝的大合照，成為「洩蜜」照！爆料者指蔡潔本身有圈外男友，而現時與同樣有女友的Dominic過從甚密，認為他們發展四角關係太張揚。

Dominic昨日接受東網電話訪問，甫聽到被指搭上蔡潔，即否認其事，但亦以爽快口脗承認曾到寧波及北京：「梗係冇呢件事（和蔡潔拍拖）！拍完《一》劇後，我去咗西雙版納拍網大《超霸女郎》，之後去咗寧波搵機會、同製作人見面，我同吳業坤好老友，我知佢喺寧波，所以住埋同一間酒店。去北京都係見製作人，順便去玩，蔡潔都有份。」對於被指多次出入蔡潔的房間，他斬釘截鐵表示：「我一定冇單獨出入佢間房！我同吳業坤成班人成日走嚟走去，去大家嘅房食嘢傾偈。我同蔡潔識咗幾年，又係同公司，大家係朋友關係，我知佢有圈外男友，但冇見過。」提到與女友Natalie長期分隔兩地，他表示從不擔心關係有變，更揚言在內地工作就是為了達成結婚這個目標：「我哋關係好穩定，今次留喺內地成年，就係想搵多啲機會搵錢，諗住返香港買樓結婚！（擔心兩地分隔致分手？）啋！大吉利是！」

至於Natalie受訪時，表示對男友的行程瞭如指掌，並稱高度信任對方：「我知佢去過寧波同北京，佢有同我講，我哋每日都會FaceTime，成班人有蔡潔唔出奇。我知佢有圈外男友，但冇見過。（兩地分隔，擔心男友會有誘惑？）哈！佢有，咁我都會有啫！我絕對信得過佢。（幾時結婚？）你問番佢啦！」至於蔡潔同樣一口否認與Dominic的緋聞：「好朋友嚟咋！我哋喺《一舞傾城》演一Pair，佢嚟北京、寧波係因為有啲工作嘢要傾。（話佢出入你酒店房？）邊個講？有冇相先？唔可以亂講。（無端端傳緋聞，會唔會覺得好無奈？）唔好亂講，影響大家就唔好啦！」

閨蜜吳沚默 證Dominic探班

與蔡潔同樣有份參演《香港人在北京》的吳若希，正忙於為廣州演唱會作準備，她之前在北京拍攝《香》劇時，曾在社交網上載與同劇拍檔洪永城、戴祖儀及吳業坤等在天壇的合照。對於Dominic與蔡潔疑似秘撻，更有傳男方飛往北京陪開工，吳若希封口不答：「唔關我事，唔講啦！」

而蔡潔好友吳沚默亦有份拍攝該劇，對於好友與Dominic傳出緋聞，她直言不會相信：「我哋幾個好Friend，何浩文嚟過北京，因為佢喺北京有啲嘢做，當然都有嚟搵我哋。佢同吳業坤都好Friend，收工會一齊去玩。（咁你信唔信蔡潔同佢撻着？）梗係唔信啦！」Dominic的好友吳業坤亦表示：「佢真係嚟探我，佢咁啱喺橫店拍嘢，因為寧波同橫店好近。至於去北京，係因為我哋識一個朋友係做製片，所以就過去傾嘢。」