MIRROR復工在即　經理人花姐團隊遭炮轟：目中無人

人氣男團MIRROR7月底在紅館舉行演唱會第4場期間發生嚴重事故，12位成員立即停工兩個月。復出期限將至，各人已備就緒重返幕前。大批粉絲熱烈期待。不過，巿場上亦有人持相反意見，坦言不希望與12子合作。當中最大的問題在於經理人花姐（黃慧君）為首的經理人團隊身上。

今日（30日）有財經界KOL之稱的「千頌C」，在社交平台發長文，指MIRROR演唱會發生悲劇，正正反映出公司ViuTV、Makerville的公關手法絕毫無技巧，才令到整個公司及MIRROR陷入低潮期。不過，「千頌C」透露仍然有不少品牌、公司仍選擇繼續與MIRROR合作，表示：「就算未去到雪中送炭嘅程度，策略上都做到『幫你做勢』效果，呢啲客都算係咁啦。不過實情係，花姐為首嘅經理人團隊未必會感恩。」

「千頌C」表示曾經有朋友向他大吐苦水，指MIRROR的經理人團隊態度極度不專業兼目中無人，透露有人在12子人氣還未高企時已與他們合作，至今合約仍還未到期，因此品牌商看準時機見MIRROR復出在即，便開始印刷相關產品，12子的經理人亦允許品牌商的舉動：「個品牌就問晒經理人啦，咁當時經理人就咩都OK晒嘅，所以餐廳期就mark（預約）晒，product （產品）就度晒，連宣傳物資都開機印緊啦。」誰知經理人之後卻突然反口表示：「我唔想」，之後便沒有進一步解釋為何叫停。

事件令品牌商大怒，直指對方對極不尊重，最重要是行政管理出現問題：「Makerville假假地都係上市公司旗下，MIRROR復出都係公司近來嘅頭等大事，所有部署唔係應該一早諗過度過？係覺得有問題、未諗清楚嘅，就唔應該一早應承個客啦。經理人團隊英文係management，但咁冇management skill（管理技能）嘅management team（管理團隊），說穿了就係唔專業。」

另外，「千頌C」亦分享曾經有不少媒體曾拍到MIRROR其中一名成員在公眾場合看樓盤的相片，結果報道出街後，有記者向「千頌C」呻，指收到一位不知名人士私訊，自稱是MIRROR經理人，指他們未經同意刊登了XXX的照片，會間接宣傳了樓盤，着他立即刪除相片，更指公司會作法律追究。該名記者不忿直言：「無名無姓，卡片都冇張，佢話佢係李澤楷都得啦。再者，香港都冇肖像權，咁唔想人影到，你咪包佢衣食住行，佢咪唔使出街買啦。條友，真係唔識架喎。」

最後，記者發現對方真的是MIRROR其中一位經理人。於是「千頌C」透過朋友嘗試向母公司的公關了解，最後由母公司要為他們要善後。最後「千頌C」認為面對MIRROR的超高人氣，即使經理人態度不專業，目中無人，合作單位以及粉絲都會選擇受氣，但是現時MIRROR名譽嚴重受損，如經理人依然高高在上的姿態，即使12子付出更多都會被經理人和團隊拖後腿。