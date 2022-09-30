陳豪陳茵媺夫妻檔拍劇sweet到爆　「公器私用」攞正牌親熱

陳豪、陳茵媺、蔣祖曼、周嘉洛、游嘉欣、江美儀等在將軍澳電視城為無綫新劇《羅密歐與祝英台》（暫名）進行拜神儀式。

陳豪與陳茵媺夫妻檔在劇中飾演梁山伯與祝英台，陳豪變成「長Mo」，飾演話事人的茵媺則以中性打扮，兩邊頭髮鏟青，加上手部紋身，相當有霸氣。茵媺近10年沒有拍劇，過去有過不少劇本接洽，但坦言復出是時機配合，因為現在3個小朋友也上了小學，自己較多時間，加上今次角色複雜有挑戰性，除了有不少動作場面，更要女扮男裝，好像一人飾演兩個角色，相當有挑戰性，但拍攝初期也不習慣，笑言廣東話、中文也退步，要老公人肉翻譯。

兩人被爆開工時以sweet到爆以honey和Baby相稱，陳豪笑說：「呢個係我哋嘅真實一面，平時真係咁對話，但係戲裡面就要有啲隔膜。」講到他們可以「公器私用」在劇中攞正牌拍攝親熱戲，他笑說：「只係蜻蜓點水式，又好又唔好，拍親暱戲冇咁擔心，係會自然啲，但平時就反而有啲唔舒服，因為未試過咁樣嘅相處方式。」茵媺說：「呢樣都係好擔心嘅，因為對住老公太熟，但係拍戲就要忘記佢係老公，要代入佢梁山伯。」問到茵媺的造型可有嚇親小朋友？她笑說：「個女話太過男人，佢唔係咁鍾意，兩個仔就對我嘅紋身好有興趣，佢哋都未見過媽咪拍戲。」

講到女兒早前確診，令他們也要接受隔離停工，陳豪指女兒兩三日就已經迅速康，也沒有感染其他人，相當幸運。