杜德偉作突破性表演　在爆炸威力下起舞　

歌手杜德偉（Alex）在最新一集的《披荊斬棘》進行第三次公演，與成員陳小春、仁科以及李承鉉一同表演《私人生活》，歌曲內容講述大部分人心理上都有不同的壓力，處於壓力瀕臨爆發邊緣的狀態，現場舞台的表演更配合上連環爆炸演出，爆炸正正代表將壓力釋放出來，震撼力極之強。

場景的舞台設計來自一部電影，Alex看見搭出實景，覺得好有質感：「場景好壯觀，知道過程中安排了爆炸，難免會有所擔心。特別係小春曾經拍戲時試過一啲矚目驚心嘅場面，作為團長我最擔心爆炸時飛出來嘅物件不受控制，不過導演組做咗無數次綵排，確保大家在安全情況下繼續演出。」

Alex續指首次埋位唱歌大家都需要感受一下爆炸的威力，既要在爆炸前方跳舞，最擔心便是甩舞步。他說指：「當時我喺四人之中最左方，先彎腰後落地，再望向右邊三位成員，最右嘅仁科身後一個大爆炸，濃煙喺嗰邊湧出來，我當時感覺似是失去咗時空咁。係我喺舞台上多年來都未有過嘅經驗，事後先覺得有啲頭暈，始終爆炸威力強勁，難免會受到影響。」

其中一段重要情緒爆發表演，他主動向陳小春提出交給李承鉉去處理，事緣李承鉉在節目中提到他一位好朋友不幸離世，令他非常傷心，他向李承鉉提議：「我知道你很難過，旁人的說話亦未必聽得入耳，但你需要一個發洩的渠道去抒壓，所以你應該要嘗試這部分的表演。」希望藉住音樂和藝術創作，能幫助他度過難關。