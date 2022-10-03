炎明熹交棒！《聲夢2》Jasmine奪冠　Sabrina倒灶得第3

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇2決賽》昨晚（2日）圓滿結束，賽果出人意表，賽前被睇高一線的「大魔王」趙紫諾（Sabrina）雖技巧取勝，但輸人氣，最後大熱倒灶，只能屈居季軍，由現年16歲的任暟晴（Jasmine）登上冠軍—傳奇新星寶座。

《聲夢傳奇2決賽》昨晚假邵氏影城舉行，五強學員趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX經過一番惡鬥後，所有賽果塵埃落定，冠、亞、季分別由Jasmine、Janees與Sabrina奪得。第四的XiX及第五的Pamela獲頒「優秀表現獎」，而出局學員文佐匡及劉詠彤則獲「導師推介超越進步獎」。

節目先由全體學員合唱主題曲《我超越我》揭開序幕，Sabrina及XiX企正C位。決賽分為兩個回合，5位學員輪流表演後，選出兩強進入第二回合作終極對壘，由25位專業評審分數加上觀眾投票，最高得分者便成為冠軍。

首回合已經非常激烈，分數咬得十分緊，XiX臨時改曲目，由原定的慢歌《那些年》改為鄭欣宜的快歌《@princejoyce》，以擅長的跳唱應戰，獲得22盞綠燈，跟大熱的「大魔王」Sabrina鬥得難分難解，Sabrina使出撒手鐧–彈鋼琴，自彈自唱范曉萱的《我要我們在一起》，同獲22盞綠燈。至於「人氣王」Jasmine獻唱張學友《我等到花兒也謝了》與演繹張惠妹《聽海》的Janees緊隨其後，分別獲21及20盞綠燈，而獻唱辛曉琪《味道》的Pamela最低分，只有14盞綠燈。然而，加上觀眾投票後形勢逆轉，由Jasmine與Janees後來居上成為兩強，「大魔王」慘被淘汰。

Janees唱張惠妹失手奪亞

在第二回合中，Janees與Jasmine同樣以快歌上陣，分別以張惠妹的《Bad Boy》及林憶蓮的《瘋了》應戰，在評審分數中，表現略失準的Janees只得15盞綠燈，Jasmine發揮穩定獲21盞綠燈，加上觀眾投票後，Jasmine順利成為冠軍。Jasmine致謝時表示：「好激動，多謝所有總監、導師、學員及評審畀嘅意見。」她除獲得10萬元獎金外，更獲兩位總監陳奐仁及郭偉亮為她作歌，賽後導師李幸倪興奮攬着Jasmine。

炎明熹感嘆時光飛逝

另外，上屆的「傳奇新星」炎明熹以表演及頒獎嘉賓身份現身，她表示心情既興奮又緊張，還有少許開心，她感嘆時光飛逝，並寄語參賽者披上獨特戰衣，享受舞台每一刻。問到心水學員，她坦言：「如果要我揀，我會揀XiX，因為其中一個係我師妹。」