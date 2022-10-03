黃淑儀整道具飯　令韓馬利大快朵頤

資深藝人黃淑儀（GiGi）和韓馬利（Mary）為港台劇《紅花樹下》宣傳，劇中兩人跟另一女主角李影飾演金蘭姊妹，GiGi表示：「我哋誤會咗李影仲喺溫哥華，但原來佢返咗香港，臨時打畀佢問佢嚟唔嚟，佢話太攰，嚟唔到。」談及劇中的3位相識近40年，雖私下鮮相約打牌及逛街，但感情深厚，Mary說：「我哋成日短訊，GiGi姐又send啲孫仔片畀我，佢個孫好得意。」兩人又說和李影在麗的電視時代已認識，但今次3人同拍一劇是首次，Mary更是指GiGi當年很快走紅：「我喺訓練班跳舞時，GiGi姐已經係女主角。」

兩位又指《紅》劇只得兩集，未能滿足戲癮，望監製再添食，又稱拍劇時大飽口福，因為「廚神」GiGi經常親自下廚，Mary表示：「未食過咁好食嘅道具飯，嗰味欖角菜甫好送飯。」GiGi則謙說導演廚藝比她更高：「佢嗰味獅子頭好好食，仲有不同版本，我哋經常研究廚藝。」

GiGi又透露剛完成4場舞台劇，明年3月再重演，另又要忙自己的烹飪頻道，而Mary就忙拍無綫劇《羅蜜歐與祝英台》，她說：「拍得好開心，好多演員，但唔怕疫情，因為公司好嚴謹，我開工前必做快測。」