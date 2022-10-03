亞姐陳美濤出發飛印尼參選國際萬國小姐：揀咗旗袍

亞姐陳美濤代表香港參選在印尼舉行的國際萬國小姐（Miss Grand），跟逾70個地區的佳麗作賽，今日舉行記者會，她透露明天就要起程，已準備了兩大個行李箱的服裝應戰：「大會對服裝有好多要求，例如民族服裝、具香港特色嘅晚裝等等，我見上屆香港代表係著到好似一粒燒賣咁，我自問做唔到，所以揀咗旗袍。」講到參選緣由，她透露大會有派專員到世界各地挑選合適佳麗，在身高、年齡及各方面都有嚴格規定，加上要到印尼比賽一個月，她是最合乎相關資格，問到有否信心時？她坦言：「我唔覺得會攞獎，咁耐以來香港佳麗都入唔到前20名，因為外國佳麗真係好高，個個一米八以上，我係最矮一個，所以香港女仔喺國際選美上唔係咁有優勢。我參加呢個選美嘅目的係令更多香港女仔有機會參加國際選美，因為唔係每個國際選美每年都有香港代表參加。」

亞姐范莎莎今日現身記者會支持亞姐陳美濤代出戰國際萬國小姐，莎莎笑言當知道對方參選時大感驚訝，還反問對方是真是假，她稱美濤有20年未有搭飛機，又不熟悉當地文化，故難免為對方感擔心，希望她不要暈機浪。問到會否想參加國際性選美比賽時？她自言：「我都想，但我身高未必達標，我比較細粒，其實都有朋友建議我參加環球小姐，話有一屆嘅澳洲佳麗都只得一米六，不過人哋身材就好我好多。」現時自由身的莎莎表示正考慮之後的發展方向，有意嘗試打女路線。