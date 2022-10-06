【外遊確診】旅行半途確診？你要做的5件事

隨着疫情放緩，多國放寬防疫，香港人熱門旅遊地如日本、韓國及泰國等，入境「鬆綁」程度甚至已接近復常，再加上自9月26日起，抵港檢疫已改為「0+3」，難怪香港即時掀起機票搶購潮。但放寬歸放寬，假若旅行途中確診，你又能否順利回港？

快測陽性．不能登機

在這之前，大家要先了解香港「0+3」入境檢疫要求。由9月26日起，香港居民即使未曾接種新冠疫苗，亦可登機回港，但跟所有海外抵港旅客一樣，也要在起飛前24小時內自行進行快速測試，並把陰性結果上傳至香港衞生署健康申報表，以換取綠色健康申報二維碼，於辦理登機手續時供航空公司查核。

換言之，若你自行快測後，得出陽性結果，便不能如期登機了。這時候首先要冷靜，並逐步處理以下事情：

（一）更改機票日期

第一時間聯絡航空公司，看能否給機票改期或取消。按香港衞生處要求，曾感染新冠病毒並康復抵港人士，需持有來港前14天至90天內的康復紀錄，再加登機前24小時內快測取得陰性結果，方可獲准登機來港，故在更改機票新日期時要注意日數。

（二）延長酒店住宿

盡快聯絡當地所住酒店，看能否延長居住，否則便要另外預約臨時停留當地期間的住宿。現時在泰國、日本等地方，輕症患者仍可離開酒店購買外賣或日用品，但必須緊記要戴口罩及遠離人群。

（三）確認簽證到期日

一般外地旅行簽證，只容許旅客停留當地30日，如因確診被迫滯留，便要確認自己旅遊簽證的期限，假若逾期居留，旅客可會被罰款。如有需要，旅客可向當地移民局申請簽證延期。

（四）聯絡保險公司

如跟旅行團旅遊當地，旅行社為團友提供的保險保額，一般已足夠負擔因確診而滯留當地的開支。但如果是旅客自行購買的旅遊保險，最好聯絡該保證公司，確認是否能全數承擔因確診新冠而額外花費的旅行開支。

（五）需要時去配藥

外地醫院不一定會接收確診病人，故確診後未必能見到醫生，但如需要藥物治療，也是可往當地醫院直接配藥，藥費一般都可向旅遊保險索賠，因此不妨多取藥量備用。但強烈建議，出門旅行最好自備足夠的防疫物品及藥物，有備無患。

回港後「0+3」檢疫要求

假如你在起飛前24小時內取得快測陰性結果，並取得綠色健康申報二維碼，順利獲批准登機，回港後便會進入「0+3」檢疫程序，雖然毋須酒店隔離，但下飛機後要先在機場接受核酸檢測採樣，不用等候結果，便可自行乘搭公共交通工具回家或酒店。

抵港首3天【醫學監察】

抵港後首3天為醫學監察，旅客要受疫苗通行證「黃碼」限制，可自由活動，但不可進入高風險處所，例如餐廳、遊樂場所及按摩院等。此期間每天要進行快測，取得陰性結果方可外出，並要在抵港後第2日進行強制核酸檢測。

其後4天【自行監察】

在3天醫學監察後，便是連續4天自行監察，此期間疫苗通行證會獲發「藍碼」，旅客可如常進入食肆等場所，但每天要量度體溫兩次，並要每天進行快測，取得陰性結果方可外出。在第4日及第6日旅客亦要進行強制核酸檢測，收到最後一次陰性結果後，檢疫程序才正式結束。

違反檢疫可被罰款一萬

雖然抵港「0+3」入境檢疫比前寬鬆，但不代表可馬虎應對，若沒遵從有關要求，或有意提供虛假或誤導性資料，最高可被處第三級罰款（HK$10,000）及監禁6個月。