蔣家旻做新「賤精」自爆行動升級：沒有最賤

在無綫台慶劇《美麗戰場》中最搶鏡兼成網民熱話的，莫過於是昨晚（5日）在戲中反骨無情的「琪琪」蔣家旻，奸計被揭穿後，先後被董敬文及楊卓娜「兜巴星」，大批網民直批「琪琪」抵死兼賤到出汁，大讚蔣家旻的演技不俗！成為新一代「賤精」的蔣家旻在社交網發文，感謝網民的支持，並代「琪琪」預告稱行動會再升級外，更「跪求」網民不要再罵她：「要鬧就鬧葉念琛！」

蔣家旻留言：「嗰兩巴掌大快人心啦？短短3日我收到好多msg（訊息）仲有留言，係呀！我（琪琪）真係又賤又變態，呢兩巴我唔會就咁算！唔報仇就唔係鍾家琪！琪琪咩都唔怕，最怕窮！害死馬sir（陳嘉輝）小兒科啦！沒有最賤，只有更賤，聽晚（今晚）行動再升級，記得繼續支持！」

蔣家旻更分享拍吵架戲時的感受，直言鬧到虛脫：「醫院嗰兩場戲，真係嗌交嗌到聲沙，每一場大龍鳯之後，收工成個人都虛脫，唔想講嘢，真係場場出盡力，由每一個細胞內臟釋放出來，然後懷疑人生，到底我以前拍劇係咪冇出力？呢個極端角色真係畀到我好大滿足感，求求你哋唔好鬧我，要鬧就鬧葉念琛，佢係真正靈魂人物，冇佢寫嘅精彩對白，就唔會有一個咁賤格、咁冇人性嘅『鍾家琪』出現。」