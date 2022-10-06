廣瀨鈴入行10年首封影后　心情勁靚巴黎睇騷

24歲日本女星廣瀨鈴，今年7月被爆與男星山崎賢人拍拖後，愛情事業同樣得意。日本影壇《第14屆TAMA映畫賞》公布得獎名單，每個獎項各選出2個得獎單位。入行10年的廣瀨，憑今日(6日)在香港上映的電影《流浪之月》首度封后，與《PLAN 75》的老牌女星倍賞千惠子齊奪最佳女主角。

男星松坂桃李同樣憑《流》片，與《尋人啟弒》的佐藤二朗成雙影帝。女星木村文乃主演《LOVE LIFE》與吉岡里帆主演《霸權動畫！》奪最佳電影。橫濱流星則憑過去一年在影壇的出色表現，與男星磯村勇斗同獲最優秀新進男演員獎。河合優實與伊東蒼則成最優秀新進女演員獎得主，頒獎禮將於11月26日舉行。

此外，廣瀨鈴日前飛到法國，現身巴黎時裝周在羅浮宮睇騷，同場還有木村拓哉的模特兒細女光希及前球星中田英壽等。

24歲日本女星廣瀨鈴，今年7月被爆與男星山崎賢人拍拖後，愛情事業同樣得。日本影壇《第14屆TAMA映畫賞》公布得獎名單，每個獎項各選出2個得獎單位。入行10年的廣瀨，憑今日(6日)在香港上映的電影《流浪之月》首度封后，與《PLAN 75》的老牌女星倍賞千惠子齊奪最佳女主角。

男星松坂桃李同樣憑《流》片，與《尋人啟弒》的佐藤二朗成雙影帝。女星木村文乃主演《LOVE LIFE》與吉岡里帆主演《霸權動畫！》奪最佳電影。橫濱流星則憑過去一年在影壇的出色表現，與男星磯村勇斗同獲最優秀新進男演員獎。河合優實與伊東蒼則成最優秀新進女演員獎得主。

此外，廣瀨鈴日前飛到法國，現身巴黎時裝周在羅浮宮睇騷，同場還有木村拓哉的模特兒細女光希及前球星中田英壽等。