中焦等同身體整體的樞紐，發揮承上啟下的作用；要暢通中焦，最直接就是揉腹。(客戶提供)

【特約報道】明明雙腳冰凍，但飲杯薑茶就喉嚨痛，究竟屬於燥熱還是陰寒體質？都市人體質大多虛實夾雜，這情況很可能是中焦堵塞所致。

橫膈膜之上是上焦，集結了心、肺；橫膈膜下、肚臍以上，集結了肝、膽、脾、胃，是為中焦；肚臍以下則是下焦，集結了腎、膀胱和大小腸。

中焦等同身體整體的樞紐，發揮承上啟下的作用。中醫角度，身體臟腑的運行是一個圓，心火需要下降於腎，資助腎陽，使腎水不寒；而腎水需上濟於心，滋養心陰，使心火不致過亢。水火相濟、陰陽合抱，臟腑機能才能得以有效發揮。而促使火下降、水升騰，就需要依賴「中氣」來推動。中氣由脾胃所生，是氣機升降的關鍵。中焦脾胃虛弱，就會中氣不足、運化失常，氣的循環從腰部截斷了，導致上焦熱、下焦寒──血熱上升，容易心神不定、口腔上火；而寒氣則在下部沉積，容易腹瀉和雙腳冰涼。「頭寒腳熱」才是一個人最健康時的狀態，中焦堵塞，頭熱腳寒，自然百病叢生。中焦堵塞還有另一個明顯症狀，試試用手摸一摸自己肚臍周圍，如果有硬塊或感到痛楚，反映你的中焦不暢通。

要暢通中焦，最直接就是揉腹。唐代醫藥學家孫思邈常以「食後行百步，常以手摩腹」作為養生妙法。揉腹有效調理脾胃、推行氣血、令氣機健運、提升清氣。只要將中焦內的濁氣、濁水等硬結都揉開化掉，肚子也就變軟變小。現代醫學也認同，經常揉腹能增加腹部血流量，增強胃腸內壁肌肉張力，有助腸道蠕動、紓緩便秘。我公司很多養生按摩療程都加入揉腹的動作，做完後不止肚腩變小，還即時感覺到肚子在咕嚕咕嚕叫、暢便無阻。在家自行揉腹也很簡單，雙手重疊輕壓腹部，順時針方向慢慢按揉數十次即可。每天早晚各揉一次，氣血暢通睡得好。

「肚子軟如棉，百病都不纏」，多揉腹、日常飲食多滋養脾胃，中焦通了，自然百病不生。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。