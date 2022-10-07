女神吳家忻嫌ANSONBEAN多口：寧願佢直接除衫

藝人陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻及林千渟等昨晚（6日）現身銅鑼灣，出席有份參演的原創劇《她和她的戀愛小動作》首映禮，作為「黃Viu」首部本地原創劇，3人皆表示對成績緊張，相反談到拍攝過程時就直言輕鬆好玩。家忻指劇中她不斷傳授追男仔招數予千渟，笑稱現實中卻剛好相反，千渟則説：「呢啲係自然反應嚟，邊使人教，有好感就會拍拖。」問到家忻劇中是否傳授港女十式？她笑言：「呢啲渣咗喇，係教佢要遲到、擺高姿態、同埋要欲擒故縱。（你都係咁樣收伏林家熙？）我收咗山啦，有第二啲招數，哈哈。」

至於ANSONBEAN則大賣口乖，直言被兩位女拍檔嚇到：「第一日見已經嚇親，因為太靚啦。」話畢即被兩女大讚是暖男，問到他平日有何追女招數？他説：「行過去Say Hi，之從繼續講嘢囉。（有冇試過食檸檬？）會呀，咪繼續講嘢，呢啲撞彩咋，其實係一場賭博。」身旁千渟即表示窮追猛打的男生她未能接受，不過亦很欣賞ANSONBEAN有話直說的性格，坦言最怕「估估吓」。而家忻則笑言寧可ANSONBEAN直接除衫騷肌也不願意聽他不斷說話，讚他身材100分，但細心度卻得30、40分。

劇中ANSONBEAN和家忻有錫錫鏡頭，二人透露螢幕初吻已獻給了對方，又表示拍攝時不會尷尬，家忻説：「因為一切發生得太快。（唔畀男友睇呢幕？）唔會，梗係要睇吓我精湛演技。」