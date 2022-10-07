複雜三角戀！林鈺洧否認踩場搵小三算帳：前男友係冇第三者

4位港姐包括冠軍林鈺洧、亞軍暨國際親善小姐許子萱、季軍暨最上鏡小姐梁超怡和友誼小姐邢慧敏今日（7日）展開領獎日誌，齊現身位於荃灣的「康活健NMN PRO MAX」健康食品店領獎，她們不約而同穿短褲騷腿，散發青春魅力，吸引不少途人圍觀。

提到昨日（6日）全部港姐安排與監製見面，為電視台發掘新小花，許子萱和梁超怡都主動出擊向監製提出意願，許子萱表示自己想做主持、旅遊節目和拍劇，各樣都想嘗試，她說：「我想同曾生（曾志偉）和錢嘉樂合作綜藝，拍劇就想挑戰演精神病和做奸妃，如果演金融和律政角色都有信心，因本身係做開金融。」梁超怡亦想作多方面嘗試，對拍劇、旅遊節目和做真人騷感興趣，想接受各方面挑戰，她稱兒時偶像是梁朝偉，笑言希望同梁朝偉合作，問是否想做「港版孫藝珍」？她說：「其實我覺得自己唔算好似佢，不過多謝欣賞。」

林鈺洧就主動澄清早前傳她到前男友的小三工作地點找小三晦氣的傳聞，她澄清前男友都無第三者，她說：「知我為人都知，我拍拖會視對方為結婚對象，所以前男友係冇第三者，呢個係假新聞。（咁肯定前男友冇？）好肯定，100%肯定。」她稱分手後已沒有與前男友聯絡，透露現時單身，暫時不想拍拖，因太喜歡自己一個人，享受自己的時間，現在履行港姐職責又非常忙碌，希望好好發展事業，無專注力放在一個人身上。問到是否爸爸叫他不要拍拖？她說：「係我自己咁諗，佢以前成日催我結婚，但我鍾意做嘢多啲。」

許子萱和梁超怡都表示現時單身，許子萱覺得拍拖講緣分，不會強求，想將重心放在工作上，想成為一個更加好的人，笑言：「如果途中遇到啱既人都唔排除會拍拖。（邊類係啱嘅人？）兩個人諗法和行動一致，我喺美國住咗十幾年，想搵一個多元化背景既人，可以接受唔同文化，同我背景相似就更好。（感情生活多元化得唔得？）唔會，我鍾意男仔鼻高高既。」