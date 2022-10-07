李居明編撰粵劇戲寶開鑼　率領老倌進行拜神儀式求順利

玄學家李居明編撰的粵劇戲寶《新洛神賦》晚上（7日）開鑼，李居明於開鑼前率領眾老倌包括龍貫天（旭哥）、鄧美玲及陳鴻進等進行拜神儀式，期盼保佑一切順利演出成功。李居明表示幾位老倌完成《新洛神賦》後便要緊接為另外兩套重頭粵劇排練：「係兩套近代史粵劇《智擒四人幫》同《小平你好》，由旭哥演鄧小平，相信都幾哄動。」他表示新光戲院除了傳統粵劇外，亦開展了近代史粵劇作雙線發展，廣受市民歡迎，又大讚陳鴻進及鄧美玲演近代史人物同樣「好掂」。他表示《智擒四人幫》將於年尾開鑼，緊隨其後明年便會公演另一套近代史粵劇《小平你好》，他説：「入面會講到一國兩制，當然會出現戴卓爾夫人跣低嗰幕，我哋諗好由陳鴻進反串，所以佢要減肥，哈哈。」他表示中國近代史粵劇近年頗受歡迎，而一班大老倌演時裝劇原來亦有一手，令他喜出望外。談到涉及政治始終題材敏感，他笑言要左閃右避：「踩住鋼線到依家依然都冇人嘈過我，證明香港係自由開放，我哋會繼續做。（寫其他題材例如喜劇？）我以前喺電影圈係寫喜劇出身，都想寫套周星馳式喜劇，但好難寫。」另他透露農曆年會有兩套傳統粵劇上演，包括《雙魚追夢》及《金玉觀世音》供戲迷欣賞。

問到龍貫天對扮演傳奇人物心得？他説：「因為你本身型態唔同，就要喺神態方面落功夫。」他又指從劇目中能認識更多歷史：「《智擒四人幫》入面原來好多事情我哋以前係唔知，原來第一個攞乒乓球世界冠軍嘅中國人，係住喺筲箕灣嘅容國團。」

至於預備反串演戴卓爾夫人的陳鴻進，笑言除了要徹底減肥30磅外，更要觀看錄影片段，學習如何跣低。