陳曉華加操做打女　跨時空戀陳家樂

無綫新進花旦陳曉華，將於本月底與陳家樂拍攝新劇，譜出異度空間的浪漫戀情。向來演斯文角色的她更會轉型做打女，飾演刑警，現正積極苦練身手，到時大派用場。

無綫花旦陳曉華（Hera）即將拍攝無綫新劇《異空感應》（暫名），與英皇藝人陳家樂大玩「驚情」，她飾演刑警，家樂則飾演犯罪心理學家，2人身處不同空間，交織出浪漫關係。Hera向來飾演溫柔甜美角色，今次搖身一變演刑警，雖然去年已考獲跆拳道黑帶，但她未有怠慢，正積極練習拳腳功夫、揸槍姿勢等，實行全面特訓！外形可索性高的她，自劇集《七公主》開始被讚演技有進步，在播映中的《美麗戰場》亦甚有發揮，備受重用。

傷患困擾大半年

今次《異》劇呈現不同空間，在「現今」是一名刑警，「將來」則是飽歷滄桑的女生，角色反差很大，對她來說挑戰不小。Hera受訪時被問到會否有壓力？她說：「冇諗有冇壓力呢啲嘢，因為機會好難得，所以依家專心投入準備工作，公司同監製嘅建議，我會盡力做到最好！」談及要拍動作戲，她透露之前韌帶撕裂，以致整整大半年沒有認真做運動：「依家有個機會畀我Pick Up番體能，希望可以做好啲啦！」