東方日報C1：林鈺洧驚傳欠50萬卡數　靠港姐獎金填氹

被封為「性女港姐」的林鈺洧一夜成名後，是非接踵而來，繼被翻出性史舊帳，又被閨蜜大爆她周身債，欠下多筆卡數，涉及金額超過50萬元！有指她因無力償還債務，才參選港姐博以獎金「填氹」。另外，亦有指她曾到情敵的工作地點找晦氣，恐影響其港姐形象！

出爐港姐冠軍林鈺洧自從摘后冠後，即被網民瘋狂翻舊帳，翻炒她早年在電視節目自揭性史的大膽言論，引起熱議。本報接獲聲稱曾是其知心密友的爆料，指她選港姐前欠債纍纍，周身卡數，其中一張信用卡的欠債額更達數十萬元，大爆她要靠「男人」幫忙找卡數。林鈺洧早年以模特兒身份出道，雖有明星爸爸林俊賢的光環，惟知名度一般，有指她參加選美其實是盡地一煲，期望贏得獎金及獎品用作還債。

堅稱「冇債要還」

前日中午，林鈺洧由北角寓所獨自乘搭的士到將軍澳換領智能身份證，一身便服打扮的她行色匆匆，對記者追訪表現得很愕然。聽到欠債傳聞後，她即緊皺眉頭。記者先問她會如何運用港姐獎金？她爽快表示：「捐晒佢！」被問到是否欠下多筆卡數？她即大感疑惑並皺着眉說：「冇呀！（有冇諗住攞獎金還債？）冇債還喎，哈哈。（傳你欠成50幾萬卡數？）邊個呀？（有冇咁嘅事？）冇呀，哈哈。（你啲獎金真係諗住捐晒佢？）係！」語畢即急步行入身份證換領中心閃避。

同晚她換上旗袍出席慈善晚宴，提到近期頻頻出席活動，每日只有5、6個小時睡覺，她笑言已感充足：「唔想放假，我鍾意做嘢。」談到一班應屆佳麗已獲安排見電視台監製，她表示正努力改善說話技巧，自認口才欠佳，咬字亦有待改善：「我個口追唔到個腦。」對於獲師姐麥明詩讚說話直接及誠實，她表示感激，並重申當選後會收斂言行：「唔會咁大膽，篩選同修飾吓！」但強調沒有後悔之前發表的「性史」。

而昨日她聯同亞軍許子萱、季軍梁超怡及「友誼小姐」邢慧敏現身荃灣現身「康活健NMN PRO MAX」健康食品店領獎，眾人穿短褲騷美腿，散發青春魅力。林鈺洧主動澄清盛傳她曾到情敵工作地點找晦氣的謠言，強調舊愛沒有「小三」：「知我為人都知，我拍拖會視對方為結婚對象，所以前男友係冇第三者，呢個係假新聞。（咁肯定？）好肯定，100%肯定。」她透露與前度已沒聯絡，現時單身的她暫不想拍拖，又指履行港姐職責非常忙碌，希望好好發展事業。問到爸爸可有叫她暫時不要拍拖？她說：「係我自己咁諗，佢以前成日催我結婚，但我鍾意做嘢多啲。」

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