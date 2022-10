海上巨無霸Nord　39億港元身價 極盡奢華

最近本港水域來了一名「貴賓」,其名字叫「Nord」,逾141米的長度,一身香檳色調,下水一刻已注定成為海上最耀眼的超級遊艇之一。事實上,這次「Nord」在港現身,引起中外媒體關注,除了跟船主背景有關,亦因為它的身價高達約39億港元(5億美元)。究竟這艘海上巨無霸有幾特別呢?

【2020年之最】

由俄羅斯鋼鐵大亨持有的超級遊艇「Nord」,出自德國著名遊艇製造商Lürssen,2020年下水,當時名為「Opus」,採用排水型鋼製船體和鋁製上層建築,因船身長達141.63米,成為當年下水遊艇中最大的一艘。若按現時世上最大遊艇排名,它也名列第13位,堪稱海上巨無霸。

【連獲兩大獎】

2021年交付的「Nord」,用了5年時間建造,由屢次獲獎的意大利設計工作室Nuvolari Lenard負責其外觀及室內設計,亮點之一在於其獨特的喇叭形船首,被形容為是一艘穿着燕尾服的軍艦。早於建造期間,它已備受注目,並於「Robb Report Singapore's Best of the Best 2021 awards」及「World Yachts Trophies 2021」兩大頒獎台上揚威。

【設施樣樣齊】

作為一艘超級遊艇,當然要有豪宅級設施!「Nord」的內部分為6層甲板,有20間豪華客房,最多可容納36位客人。另有健身房、美容院、游泳池、海灘俱樂部、水療室、運動和潛水中心、電影院、附屬艇儲存庫、兩個直升機坪等設施,並帶有可摺疊的側平台,可謂一應俱全。

【性能不簡單】

「Nord」的性能卓越,動力方面,由4個MTU engines驅動,巡航速度為15節,最高航速則為20節,並具有錨定穩定器,有助提高舒適度。據報道,它在抵港前,曾駛至東非塞舌爾、斯里蘭卡、新加坡及海參崴,反映其強勁的遠航能力。另外,「Nord」使用了船廠開發的排氣後處理系統,可減少噪音之餘,還能實現高達97%的氮氣清潔率。

【規格表】

船長:141.63米

船寬:19.5米

吃水深度:5.15米

總噸位:10,154GT

引擎:4 × MTU 20V 4000 M93L engines

巡航速度:15節

最高航速:20節

【同場加映:全球3大最貴遊艇】

一山還有一山高!以為身價39億港元已是最貴?未算,綜合網上資料,「Nord」的身價極其量只排第5,那麼全球3大最貴遊艇又是哪幾艘,立即為大家揭曉:

第1位:History Supreme

船身長30.48米,價值約374億港元(48億美元),由英國著名珠寶設計師Stuart Hughes花了3年時間打造,船上每個角落都鑲了黃金,睡房則鑲上白金。主人房的牆壁不但以隕石和暴龍化石裝飾,更設有一個黃金打造的入牆魚缸。

第2位:Eclipse

這艘長162.5米的巨型遊艇,身價為約117億港元(15億美元),由英國球會車路士前班主Roman Abramovich擁有,除了有客房、泳池、舞廳等設施,更配備了非凡的安全功能,如入侵者檢測系統、防彈窗、導彈防禦系統等。

第3位:Azzam

同屬Lürssen的出品,以不到3年的時間建成,價值為約51億港元(6.5億美元),並以180.65米的長度成為世界上最長的私人機動遊艇。另外,由法國著名設計師Christophe Leoni包辦室內設計的Azzam,性能卓越,最高時速超過30節!