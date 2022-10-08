海上巨無霸Nord　39億港元身價 極盡奢華

最近本港水域來了一名「貴賓」，其名字叫「Nord」，逾141米的長度，一身香檳色調，下水一刻已注定成為海上最耀眼的超級遊艇之一。事實上，這次「Nord」在港現身，引起中外媒體關注，除了跟船主背景有關，亦因為它的身價高達約39億港元（5億美元）。究竟這艘海上巨無霸有幾特別呢？

【2020年之最】

由俄羅斯鋼鐵大亨持有的超級遊艇「Nord」，出自德國著名遊艇製造商Lürssen，2020年下水，當時名為「Opus」，採用排水型鋼製船體和鋁製上層建築，因船身長達141.63米，成為當年下水遊艇中最大的一艘。若按現時世上最大遊艇排名，它也名列第13位，堪稱海上巨無霸。

【連獲兩大獎】

2021年交付的「Nord」，用了5年時間建造，由屢次獲獎的意大利設計工作室Nuvolari Lenard負責其外觀及室內設計，亮點之一在於其獨特的喇叭形船首，被形容為是一艘穿着燕尾服的軍艦。早於建造期間，它已備受注目，並於「Robb Report Singapore's Best of the Best 2021 awards」及「World Yachts Trophies 2021」兩大頒獎台上揚威。

【設施樣樣齊】

作為一艘超級遊艇，當然要有豪宅級設施！「Nord」的內部分為6層甲板，有20間豪華客房，最多可容納36位客人。另有健身房、美容院、游泳池、海灘俱樂部、水療室、運動和潛水中心、電影院、附屬艇儲存庫、兩個直升機坪等設施，並帶有可摺疊的側平台，可謂一應俱全。

【性能不簡單】

「Nord」的性能卓越，動力方面，由4個MTU engines驅動，巡航速度為15節，最高航速則為20節，並具有錨定穩定器，有助提高舒適度。據報道，它在抵港前，曾駛至東非塞舌爾、斯里蘭卡、新加坡及海參崴，反映其強勁的遠航能力。另外，「Nord」使用了船廠開發的排氣後處理系統，可減少噪音之餘，還能實現高達97%的氮氣清潔率。

【規格表】

船長：141.63米

船寬：19.5米

吃水深度：5.15米

總噸位：10,154GT

引擎：4 × MTU 20V 4000 M93L engines

巡航速度：15節

最高航速：20節

【同場加映：全球3大最貴遊艇】

一山還有一山高！以為身價39億港元已是最貴？未算，綜合網上資料，「Nord」的身價極其量只排第5，那麼全球3大最貴遊艇又是哪幾艘，立即為大家揭曉：

第1位：History Supreme

船身長30.48米，價值約374億港元（48億美元），由英國著名珠寶設計師Stuart Hughes花了3年時間打造，船上每個角落都鑲了黃金，睡房則鑲上白金。主人房的牆壁不但以隕石和暴龍化石裝飾，更設有一個黃金打造的入牆魚缸。

第2位：Eclipse

這艘長162.5米的巨型遊艇，身價為約117億港元（15億美元），由英國球會車路士前班主Roman Abramovich擁有，除了有客房、泳池、舞廳等設施，更配備了非凡的安全功能，如入侵者檢測系統、防彈窗、導彈防禦系統等。

第3位：Azzam

同屬Lürssen的出品，以不到3年的時間建成，價值為約51億港元（6.5億美元），並以180.65米的長度成為世界上最長的私人機動遊艇。另外，由法國著名設計師Christophe Leoni包辦室內設計的Azzam，性能卓越，最高時速超過30節！