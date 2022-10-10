拍MV遇意外！Michael C.攬女太肉緊撞親對方個鼻

歌手Michael C.首次推出廣東歌《雙重標準》，他說：「呢首歌就係講緊人與人之間嘅磨擦，我相信無論同家人還是情侶之間，都一定會因為雙重標準而有一啲爭拗，隻歌就係想話你知，有人明你㗎，我明你！」

他又謂生活中很多事情都會遇上雙重標準，未必可以瀟灑地改變一切，但《雙》的誕生就是望代大家吐苦水，可以從中找到共鳴。為了呈現遇上另一半雙重標準時的感受，MV特別將情侶之間的磨擦放大，與女主角一時糖黐豆攬到實，一時水溝油黑面鬧交，畫面中更以繩索纏繞二人，以比喻雙重標準所帶來的束縛。

Michael C.覺得：「一對情侶都好愛大家，只係觀點與角度唔同，有時就會觸發內心掙扎與矛盾：明明好愛你，會忍受你嘅缺點，但其實內心都有啲唔舒服。」他與女主角畫面上充滿濃濃的愛意，但鏡頭後卻笑料百出。話說導演叫他「大大力」攬落去，但向來是大隻仔的他一衝前攬過去，卻沒想到撞到了對方的鼻，感抱歉的他說：「我唔知個力度要幾大力，怕出嚟效果唔夠好，所以就衝咗上去，跟住發現撞親佢個鼻！我好驚佢痛，好緊張，但佢話唔痛，咁都好啲。」

另一幕，他要與女主角鬧交，導演任由兩人自由發揮，豈料他一直說：「好小事咋喎！」在場同事即笑問他是否鬧交都是說同一句話時，他就腼腆道：「我真係唔係好識鬧交，我鍾意講道理。如果我真係唔開心，反而會打自己心口。」