「學霸甜心」Kylie C.貼中波膽　球迷讚堅料：真波神！

有「學霸甜心」之稱的人氣網紅Kylie C.，被網民狂讚是真正「波」神！此波不同彼波，英超大戰阿仙奴對利物浦，利物浦2比3不敵阿仙奴，Kylie C.一早「波」神上身，一直睇好阿仙奴，連3:2波膽都中埋，帶挈不少波友贏錢！Kylie C.為《彩報》評波，更和兩位同門師弟Stephen M（葉峻銘）及AnsonTiger（林子釗）一起上陣，本身是阿仙奴忠粉的她，找來大量數據證明愛隊win硬，今次連波膽都中埋，不少球迷大呼她是有真材實料的「波」神，又讚這個「嬲」字講波組合既新鮮，又講得精彩！網民留言：「多謝3位一齊講波，真心正！」、「Kylie貼得準！」、「全靠你，我又中波膽！」、「真波神！」

Kylie C.熱愛睇波，因有個愛睇波的爸爸，自細已陪爸爸睇波，早年她選擇到英國讀書，也是因為愛隊阿仙奴。睇波資歷逾10年的她，說多謝網民支持及讚美：「好多人都好奇點解我會鍾意足球，我個樣係唔似，其實我好男仔頭。細個時跟爸爸睇世界盃，當時唔識，只係睇靚仔，後來睇埋英超，鍾意阿仙奴係因為雲格。睇波嘅樂趣，唔係去估邊隊輸贏咁簡單，球員技術同埋球隊戰術，甚至足球同社會文化嘅關係，其實係一門好有趣嘅學問。」去年參加Ace Talent大賽後加入ACE娛樂的Kylie C.，今次拍檔的兩個師弟AnsonTiger及Stephen M，是今年參加Ace Talent大賽在WebStar網星組冠亞軍。