甄子丹新片臨急頂檔　全程捱打票房失利

「宇宙最強」甄子丹主演及監製的電影《搜救》，臨急頂替王一博的《長空之王》，在內地上映8天只收1,730萬港元，不及甄子丹片酬的5分1！甄子丹被指因「棄武從文」零打戲成票房失利原因，他稱其實打戲是藏在心裏。

早前有4部內地電影在內地黃金檔上映，王一博和周冬雨合演、有「國產Top Gun」之稱的《長空之王》在上映前3日突然撤檔，由甄子丹主演及監製的《搜救》緊急頂上，上映8天截至昨晚6時累計票房為1,575萬元人民幣（約1,730萬港元）。另外3部上映11天的電影，以王俊凱主演的《萬里歸途》收約12.9億港元成黃金檔之冠，李冰冰的《平凡英雄》收約1.54億港元，而劉燁的《鋼鐵意志》則僅收約7,364萬港元。

《搜》片片方分帳票房暫時只有約577萬港元，之前片方稱耗資逾2億港元打造電影，加上甄子丹的片酬向來不菲，有說「入門價」是以1億港元起跳，即是片方暫時所得的分帳，連片酬都未夠貼！然而該片本身的排片量低，會直接影響票房上升外，不少網民稱故事感人有淚點，甄子丹「棄武從文」演繹到位，但始終被「綁手綁腳」，全片只有一場動作戲，但大部分是捱打，令期待看打戲的觀眾期望落空外，更批評劇情牽強。

挑戰不同題材

甄子丹日前接受內地訪問，被問到為何接演冇動作戲的《搜》片，他說一直想嘗試不同題材：「本質上我還是一個演員，在戲中的情感部分演繹難度不亞於動作片，劇情呈現上雖沒有拳腳相爭，但其實這場打戲是藏在心裏。」而他前日更在央視電影頻道談及仍在揣摩如何當一個好父親。另外，有同片的演員讚甄子丹細心，如大派眼鏡防雪盲症、又常催促工作人員鋪平雪道等。