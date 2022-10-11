陳欣妍破格演出　化身老師玩SM滴蠟

由江𤒹生 (Anson Kong)、蘇皓兒 (Chloe)、湯洛雯、白只及陳欣妍 (Shirley) 等主演的青春愛情喜劇電影《忽然心動》於上星期公佈最新映期及首回海報後，今(11日)正式發佈電影預告，只見除了8位青春演員展現4段不同感情關係，更見不少演員驚喜出現，包括有組合ERROR的何啟華、麥長青以及陳庭欣等，非常熱鬧開心！預告中只見白只除了是AK的好友及同屋主外，更見白只既有修女造型、更有綑綁疑似與Shirley玩SM！

片中，Shirley為了完成AV題目的畢業論文而找了白只幫忙，過程中她大玩制服誘惑換上白恤衫、黑裙及配戴眼鏡，打扮成老師在白只身上滴蠟，而白只半裸上陣外更被Shirley用紅繩捆綁，畫面相當搶鏡！由於兩人都是首次接觸滴蠟，拍攝前兩人都非常興奮，直接在身上試滴，Shirley說：「我自己有滴一兩下係手度，無咩感覺，有少少溫度，（驚唔驚整傷白只？）無擔心，因為我自己剛才已先試過！」

至於捆綁部分，白只坦言第一次拍攝時自己比較生硬，第二次就因為和Shirley開始熟絡已，又笑稱自己並不期待這部份，只想盡快完成：「因為我個人比較內斂同認真，但估唔到去到第二次，我同Shirley合作咗一段時間開始有默契，唔知道佢係未已經進入個角色，佢玩捆綁時好投入好帶動到我，所以我都有一種興奮過度嘅狀態，其實拍時我就嚟暈，係因為我太high，唔係太攰。」白只續稱自己是保守的人，幸好導演允許用棉花遮住「兩點」，白只笑說：「希望今次拍完後業界、觀眾都喜歡，我可以繼續拍浪漫喜劇，我唔想拍三級片，能夠遮住兩點效果都好好。」