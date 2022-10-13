香港開電視選秀騷《就是青春》　打造混合天團搶灘攻陷樂迷

節目《就是青春》是香港開電視本年度最大型選秀騷，台前幕後致力培育及打造新一代演藝人才，18位參賽者在節目內施展渾身解數，博取觀眾留下深刻印象，當中不乏臥虎藏虎之輩。製作單位視他們為秘密武器，計劃年底前創先河組成男女混合天團，實行與MIRROR拗手瓜，向樂迷「爭寵」！

《就是青春》已於本月8日首播，多位參賽者歌精舞勁，包括精通樂器及唱功了得的梁樂童（Stephanie）、擅長跳Jazz Funk的曾琸庭（Alice）、「Hip Hop 及拉丁舞后」陳心余（Wuba），以及精於跳舞及體操、曾為張敬軒演唱會擔任舞蹈員的張鈊貽（VALC）等，大部分學員未正式出道已拍過廣告或赴韓當練習生等，早已見過世面，難怪開電視視他們為「潛力股」，望盡快收歸旗下力捧！據悉，雖然節目將跨年播放至明年1月才結束，但有關方面已有連串大計在醞釀中，包括12月率先打造男女混合天團，以跳唱組合形式於聖誕節左右出道，組合數目與人數未定，會視乎參賽者表現再決定。

《我要做生意》助掘金

另外，開電視本投資2千萬元製作費，但由於想一眾參賽者多作訓練及學嘢，分分鐘超支一倍亦絕不為奇，幸而眾人亦不負所望，經過3個月特訓後，表現比預期理想。製作單位對他們的照顧可謂無微不至，目前已積極籌備新節目《青春家族之我要做生意》，為眾人開拓財路，以真人騷形式安排他們分組作賽，每組以數萬元資本飛往日本辦貨，家品、藥妝、電器等一網打盡，返港後在深水埗特定店舖做售貨員吸客，所得利潤將撥歸他們的「私己錢」，一眾參賽者大有機會賺得「第一桶金」！

不過，參賽者要脫穎而出絕非易事，事關開電視廣邀電視觀眾作「全民投票」，現階段先以已報名到現場觀戰的40名觀眾作評審，其後會擴展至全港市民「一人一票」選出優勝者，故最終入團者絕對是過五關斬六將！

一人一票考觀眾緣

藝人陳柏宇、葉巧琳、曾樂彤及黃靜藍獲邀擔任「YOUnion」，主要負責陪伴及後援，談及男女混合天團，柏宇說：「未試過，咁都會有市場嘅，始終娛樂性唔同，要試過先知，不過入唔到團都唔使氣餒，獨立歌手依然有市場。」他深知要勝出有難度：「有實力都未必一定勝出，因為最終要由觀眾投票，名副其實講觀眾緣。令我最感動嘅係參賽者會為其他人出局而喊，真係做到比賽第二、友誼第一！」曾樂彤大讚參賽者各有特色：「有啲Vocal好勁，有啲係跳舞老師，同佢哋相處嘅呢段時間，我反而學到好多嘢，因為我冇參加過任何綜藝同選秀節目，喺節目入面會見到我好肉緊咁睇住佢哋比賽。」

對於被睇好有潛力加入「天團」，梁樂童開心說：「如果入到團，我真係超興奮，事關我由細到大都好鍾意唱歌同跳舞，所以好期待以組合成員身份企喺舞台表演。」另一大熱、年僅20歲的曾琸庭亦很開心：「我本身好鍾意韓團少女時代，所以以組合形式出道一直係我嘅夢想，同埋一班人一齊唱歌跳舞，相信一定好開心。」

旅遊節目一腳踢 打造「洪黃CP」2.0

隨着防疫措施放寬，意味旅遊節目將進一步復活，開電視稍後將安排一眾學員，以兩人為一組飛往世界各地「深度遊」，介紹當地的風土人情、文化及生活等，最特別是由度橋、訂機票酒店以至安排行程，都由學員一腳踢，不能假手於人，是挑戰他們知識及執生能力的重要課題！

《就是青春》負責人余詠珊曾成功打造黃翠如及洪永城為旅遊達人，她對18位參者者亦寄予厚望，希望從中打造出「洪黃CP」2.0，當中參賽者阮偉倫（Kris）外形討好，加上畢業於香港大學社工系，不難於旅途中交朋結友，他聞得有機會出埠即開心說：「疫情呢2、3年都冇得飛，有得拍旅遊節目，真係未出發先興奮！」林曉蕙亦大感興趣：「有得拍旅遊節目真係超興奮，以前出埠都係比賽游水居多，來來去去都係泳池同酒店，相信拍節目可以識好多唔同嘅嘢。亞洲想去韓、日、台，好掛住台灣嘅夜市，又想去日本行街；歐洲就想去法國，事關一直計劃緊去巴黎鐵塔觀光。」

洪韻騏劉睿曦超班「唱將」

《就是青春》甫開播，洪韻騏（Wincy）與劉睿曦（Felicity）已憑實力率先彈出，成為最矚目「唱將」！19歲的洪韻騏是「聲夢人氣王」炎明熹的「宿敵」，除了是對方的藝術學校師妹外，亦是歌唱比賽的冠軍級人馬，加上樣子甜美，聲線具爆發力，難怪成為余詠珊眼中的「秘密武器」。對於備受看好，洪韻騏直言自小立志做歌手：「想更加多人認得我把聲，最近我學緊跳舞，想成為跳唱歌手。」

至於15歲的劉睿曦雖然年紀輕輕，但音樂造詣及演出經驗媲美專業歌手，5歲參加香港兒童合唱團，7歲參演音樂劇，13歲考獲英國皇家音樂學院聲樂8級，懂得彈鋼琴及打鼓，更精通普通話、英文及法文，可謂全能天才！她說：「希望喺比賽探索到自己不一樣嘅聲音，嘗試多啲唔同曲風，同時帶畀觀眾好聽嘅歌。」

培育影視帝后 劇集《回答2023》響頭炮

除了參與真人騷外，18位參賽者不論輸贏，稍後都有機會踩入劇界，加以栽培的話，日後大有可能跑出影帝與影后！據悉，開電視明年將炮製「自家劇」，並會先製作半小時劇集試水溫，故需大量新力軍參與演出。

多位學員中，要數年紀最小、童星出身的趙啟嵐（Matt）演齡最長，13歲的他已拍劇8年，曾參演劇集《使徒行者3》及《反黑》等；前香港泳隊隊員林曉蕙（Candice）亦曾拍劇，經驗佔優。據知，製作單位已有首個劇本在手，初步定名《回答2023》，題材圍繞參賽者的成長日記。對於有機會拍劇，趙啟嵐說：「如果真係開套青春劇畀我哋就好喇！咁比賽完可以見番啲哥哥姐姐，同佢哋合作，唔知會擦出咩火花呢？」