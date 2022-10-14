【特約報道】現在愈來愈多人喜歡按摩養生，但必須要切記，痧不可亂刮，不要以為出痧一定就是健康，操作者需懂得穴位、補瀉之道、分辯體質等，專業知識是非常重要的。

《黃帝內經》有云：「盛則洩之，虛則補之，熱則疾之，寒則留之，陌下則灸之，不盛不虛以經取之。」即通過按摩補瀉虛實，疏通人體的氣血，達到愈病、保健、強身的目的。

甚麼是補瀉呢？凡是具有促進興奮、營養、激發、扶正、升溫作用的手法均屬補法；凡是起到抑制、疏散、通暢、袪邪作用的手法均屬瀉法。補瀉手法的作用雖然有異，但目的一致，即調整陰陽、平衡氣血、疏通經脈、袪邪強身，以達到機體內外環境的相對穩定。

簡單而言：虛則補之，實則瀉之。補，即補人體正氣之不足；瀉，即瀉邪氣之有餘。

補法按摩，是低刺激而手法輕柔的按摩手法，能疏通氣血、扶正補虛、強身健體。配合溫熱療法儀器，更可溫肌散寒、疏風解表、溫陰補虛、行氣活血、消火化淤、平衡陰陽、保健防病。

瀉法按摩，是重刺激而手法重而強的按摩手法，用力由輕入重。重揉、重按能止痛活血，以疏散凝滯結聚，開導閉塞腫脹，減輕疼痛。

很多人喜歡的刮痧，在中醫上，屬於瀉法的一種。適當的刮痧，利用破壞局部的微小血管和周邊組織，讓這些代謝廢物能夠快速排出。試着把「出痧」想成「給邪氣一條出路」。我常形容刮痧是一種大破大立的治療方法，藉由破壞來達到痰瘀排除和重建微循環的功能，就好比為體內大改革一樣。刮痧後，皮膚所出現的紅點，稱之為「痧」。中醫學認為，不少疾病都是因為體內氣血瘀滯的狀況所誘發的。「痧」是病邪的排泄產物，「出痧」代表邪有出路，病邪既能袪除於體外，有助調和氣血，改善身體的平衡狀態。

我推出一系列的養生按摩，補瀉皆備，而且全線的按摩治療師，均考獲由「希臘自然療法機構」頒發的「專業經絡推拿按摩師」資格，或已完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程。用最專業的方法手法，為大家舒筋活絡，挽回健康。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。