女仔對擇偶有好多要求，又要高大靚仔，又要有車有樓，但計我話都係搵番個對女仔呵護備至嘅暖男最好！而喺日本AV界暖男就冇喇，但係就有兩位暖姐小花暖同野野浦暖，唔單止溫柔親切，兼且擁有婀娜白滑嘅巨乳身材，今次佢哋就嚟個比併，睇吓邊個最討男人歡心！

溫文綺麗

相信好多資深AV迷都對日本AV界當中嘅溫柔大姐姐情有獨鍾，仲好掛住小川亞沙美、櫻心美等等身材火辣嘅姊系極品女優。雖然佢哋已經引退，但係江山代有人才出，現役女優當中亦有好多優秀嘅姊系女優繼續溫暖大家嘅心靈，小花暖就係其中之一。

今年21歲嘅佢氣質溫文綺麗，仲帶有幾分書卷味，睇落似文青女仔。但樣子斯文下，係擁有一副魔鬼身材，上圍擁有一對飽滿且軟彈適中嘅F Cup美巨乳，真係令人流晒口水呀！上年年尾由SOD發掘，以旗下品牌「KMHR」專屬新人身份出道，表現相當悅目，床上反應夠肉緊，加埋銷魂嘅呻吟聲，令演出更具感染力，為觀眾帶來視覺聽覺嘅雙重享受。

小花暖

年齡：21歲

身高：5呎2吋

三圍：34F-24-35

迷盡億萬人

要搵一位能夠同小花暖匹敵嘅姊系女優的確唔多，而喺AV廠Prestige嘅專屬女優中就搵到一個，佢就係野野浦暖喇！今年23歲嘅佢，五官標致，雙眼精靈迷人，真係引死人！身材方面，纖瘦得嚟有前有後，上圍一對D奶亦夠睇頭，加埋一身嫩白無瑕美肌真係冇得輸！

據講佢喺出道之前已認識知名嘅涉谷系AV女王AIKA，而AIKA向佢表示如果想辦大事的話，不如下海拍AV，結果就係咁入行。初出道嘅時候，P廠形容佢為「億萬人都會戀上的美少女」，仲表示阿妹嘅可愛同溫暖會包裹住整個日本添！事實上，佢嘅演出的確冇人失望，最擅長以迷人眼神望住鏡頭，然後做出各種猥褻動作，令觀眾睇得投入又猶如置身其中，感覺暖在心中！

野野浦暖

年齡：23歲

身高：5呎

三圍：34D-22-32

第1回合

鬥刺激

野野浦暖喺Prsetige旗下效力，出品少但係部部都係精品，但係相對於小花暖，佢自從脫離SOD之後就瘋狂拍片，嘗試好多不同題材為大家帶來多元化視覺刺激，亦拍咗好多VR作品，原因係好多AV廠都欣賞佢嘅聲線同靚樣，觀眾戴上VR眼鏡以第一身角度欣賞，刺激感更大大增強！

第2回合

鬥反應

小花暖體質敏感，床上反應都好肉緊，但係野野浦暖唔單止夠肉緊，仲因為男優嘅刺激而出現身體痙攣，仲好容易爆發潮吹，而且噴水量相當強勁，所以呢個回合勝。

第3回合

鬥暖意

野野浦暖同小花暖兩個都柔情似水，野野浦暖服侍男人時顯得盡心盡力，不過近期似乎少咗展露笑容，相反小花暖幾時都笑得咁甜，配合溫柔用心嘅態度，真係睇到人暖在心頭！

小花暖更優勝

毫無疑問，野野浦暖已經可以稱得上係頂級女優，外形出眾，演出亦夠水準，但係近期野野浦暖好似瘦到有少少病態，真係令人心痛。至於小花暖就正值當頭起，嫩口又精靈，對波仲大啲靚啲，所以梗係小花暖優勝啦！