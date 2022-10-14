林愷鈴孖AK簡單談情　計劃2年後再進修

藝人林愷鈴（Ashley）今晚（14日）於中環出席相展活動，今年完成港大建築系畢業，笑言不用再返學感到不習慣，但計劃兩年後再進修，她說：「我想用呢兩年放喺演藝工作上先，之後可能再讀哲學。（發覺對建築冇興趣？）唔係，如果想做建築呢行，就要用更多時間全心全意再進修建築。」她想趁這兩年爭取機會向演藝發展，自言14歲起做模特兒，覺得大家由模特兒開始見住她成長，慢慢到拍戲及唱歌，希望一步步進發。

她透露其處女劇ViuTV新劇《繩角》即將播出，劇中她與MIRROR成員江𤒹生（AK）有感情線，她笑言：「我負責感情線，好開心同AK和其他MIRROR 成員合作，我個角色好單純，鍾意玩音樂，好似見到我自己。（同AK有冇親熱戲？）到時就知，感情線好簡單，都好Close嘅。（有冇獻出螢幕初吻？）呢套未有。」她不擔心與AK談情粉絲呷醋，她提到拍劇期間，不時有鏡粉探班，她讚鏡粉都守規矩：「覺得佢啲粉絲好專業及好錫偶像，又安靜又會讓出通道讓人行，好有質素，拍比賽場口時，粉絲仲做埋觀眾出鏡。」

提到媽媽龔慈恩早前透露恨與女兒去旅行，她也覺得是好主意，希望12月補行畢業禮後，出發當畢業旅行。